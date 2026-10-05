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Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Осигурени са актуализирани ваксини срещу коронавируса и назални противогрипни ваксини за деца, инжекционните противогрипни ваксини ще бъдат доставени най-вероятно до края на октомври

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 14:18
Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи
Източник: БТА

З апочнаха имунизациите срещу COVID-19 и сезонен грип за есенно-зимния сезон 2026/2027 г. Актуализирана ваксина срещу коронавируса и назални противогрипни ваксини за деца са осигурени, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина

Ваксината срещу COVID-19 е насочена срещу варианта XFG на SARS-CoV-2, в съответствие с препоръките на Европейската агенция по лекарствата за настоящия сезон.

До момента в страната са доставени 14 400 дози от производителя Pfizer-BioNTech, които се насочват към регионалните здравни инспекции. От тях 2880 дози са предназначени за деца от 6 месеца до 11 години, а 11 520 дози са за хора на и над 12 години.

През октомври и ноември се очаква доставка на още 17 280 дози за хората на и над 12 години.

770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България за сезон 2026/2027 г.

Кой може да се ваксинира срещу COVID-19

Имунизациите срещу COVID-19 са безплатни и ще се извършват в кабинети на РЗИ и лечебни заведения. Информация за местата за ваксинация ще бъде публикувана на интернет страниците на съответните здравни инспекции.

При заявено желание ще бъдат организирани и мобилни екипи за трудноподвижни хора и жители на отдалечени населени места.

Сред приоритетните групи са:

  • хората на и над 60 години, с най-висок приоритет за тези на и над 75 години и особено на и над 80 години;
  • децата от 6-месечна възраст с умерена или тежка имуносупресия;
  • хората с хронични заболявания или състояния, свързани с повишен риск от тежко протичане на COVID-19, независимо от възрастта;
  • потребителите на социални услуги за резидентна и дългосрочна грижа;
  • бременните жени, като ваксината може да бъде поставена на всеки етап от бременността;
  • медицинските специалисти и хората, предоставящи здравни или социални грижи, които имат пряк контакт с лица от рискови групи.

Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всеки друг желаещ, съобразно разрешената за съответната възраст ваксина.

Безплатна назална ваксина срещу грип за деца от 1 октомври

Назална ваксина срещу грип за децата

Паралелно започва и имунизацията с назална ваксина срещу сезонен грип по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г.

Осигурени са 47 504 дози за деца от 2 до 7 навършени години. Доставката до кабинетите на общопрактикуващите лекари, които участват в програмата, е в ход и ще бъде извършена през следващите дни.

Допълнително в аптечната мрежа са разпространени 27 496 дози за деца от 2 до 17 навършени години.

Назалните ваксини съдържат три вирусни компонента, съответстващи на препоръчания от Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата състав за сезон 2026/2027 г.:

  • A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-подобен вирус;
  • A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-подобен вирус;
  • B/Tokyo/EIS13-175/2025-подобен вирус от линия B/Victoria.

Здравният министър Катя Ивкова заяви пред журналисти в Бургас, че има достатъчно количество от назалните противогрипни ваксини за децата.

По думите ѝ инжекционните противогрипни ваксини ще бъдат доставени по-късно, най-вероятно до края на октомври.

„Това, което ни беше докладвано на 29 септември, всъщност касае самото разработване на ваксината от производителите. По-късно е бил определен щамът тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано и всъщност навреме да разработят и доставят ваксините“, обясни Ивкова.

Тя уточни, че проблемът засяга цялото Северно полукълбо.

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

  • В София ваксинацията вече започна

Столичната РЗИ също започна имунизациите. Ваксинирането се извършва в сградата на здравната инспекция на ул. „Враня“ 20.

Кабинетите работят в делнични дни от 8:30 до 16:30 ч.

От Министерството на здравеопазването посочват, че ваксините са основна профилактична мярка за намаляване на риска от усложнения при грип и коронавирусна инфекция, както и на свързаните с тях хоспитализации и смърт.

МЗ включва безплатна назална противогрипна ваксина за деца от 1 октомври

  • Ивкова за акцията в УМБАЛ „Св. Георги“

По време на посещението си в Бургас министърът беше попитана и за полицейската операция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

„Наясно съм. Утре ще получите повече информация“, заяви Ивкова.

На въпрос дали операцията е свързана със злоупотреба със средства на Националната здравноосигурителна каса, тя отново посочи, че повече информация ще бъде предоставена на следващия ден.

По-рано беше съобщено, че полицията е влязла в първа база на лечебното заведение, където се разпитват лекари, служители и пациенти и се изземва медицинска документация. По информация на NOVA действията са свързани с разследване на предполагаемо финансово престъпление.

По време на посещението си в УМБАЛ - Бургас Ивкова разгледа и новодоставена апаратура по Плана за възстановяване и устойчивост, включително компютърен томограф.

„Изключително модерна компютърна томография, която е много по-щадяща и високотехнологична апаратура“, каза министърът и подчерта, че с нея ще бъдат изследвани и деца.

Тя разгледа и две ремонтирани стаи в родилното отделение.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева; Борислава Бибиновска    
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