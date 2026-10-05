Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

З апочнаха имунизациите срещу COVID-19 и сезонен грип за есенно-зимния сезон 2026/2027 г. Актуализирана ваксина срещу коронавируса и назални противогрипни ваксини за деца са осигурени, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
Започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина
Ваксината срещу COVID-19 е насочена срещу варианта XFG на SARS-CoV-2, в съответствие с препоръките на Европейската агенция по лекарствата за настоящия сезон.
До момента в страната са доставени 14 400 дози от производителя Pfizer-BioNTech, които се насочват към регионалните здравни инспекции. От тях 2880 дози са предназначени за деца от 6 месеца до 11 години, а 11 520 дози са за хора на и над 12 години.
През октомври и ноември се очаква доставка на още 17 280 дози за хората на и над 12 години.
770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България за сезон 2026/2027 г.
Кой може да се ваксинира срещу COVID-19
Имунизациите срещу COVID-19 са безплатни и ще се извършват в кабинети на РЗИ и лечебни заведения. Информация за местата за ваксинация ще бъде публикувана на интернет страниците на съответните здравни инспекции.
При заявено желание ще бъдат организирани и мобилни екипи за трудноподвижни хора и жители на отдалечени населени места.
Сред приоритетните групи са:
- хората на и над 60 години, с най-висок приоритет за тези на и над 75 години и особено на и над 80 години;
- децата от 6-месечна възраст с умерена или тежка имуносупресия;
- хората с хронични заболявания или състояния, свързани с повишен риск от тежко протичане на COVID-19, независимо от възрастта;
- потребителите на социални услуги за резидентна и дългосрочна грижа;
- бременните жени, като ваксината може да бъде поставена на всеки етап от бременността;
- медицинските специалисти и хората, предоставящи здравни или социални грижи, които имат пряк контакт с лица от рискови групи.
Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всеки друг желаещ, съобразно разрешената за съответната възраст ваксина.
Безплатна назална ваксина срещу грип за деца от 1 октомври
Назална ваксина срещу грип за децата
Паралелно започва и имунизацията с назална ваксина срещу сезонен грип по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г.
Осигурени са 47 504 дози за деца от 2 до 7 навършени години. Доставката до кабинетите на общопрактикуващите лекари, които участват в програмата, е в ход и ще бъде извършена през следващите дни.
Допълнително в аптечната мрежа са разпространени 27 496 дози за деца от 2 до 17 навършени години.
Назалните ваксини съдържат три вирусни компонента, съответстващи на препоръчания от Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата състав за сезон 2026/2027 г.:
- A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-подобен вирус;
- A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-подобен вирус;
- B/Tokyo/EIS13-175/2025-подобен вирус от линия B/Victoria.
Здравният министър Катя Ивкова заяви пред журналисти в Бургас, че има достатъчно количество от назалните противогрипни ваксини за децата.
По думите ѝ инжекционните противогрипни ваксини ще бъдат доставени по-късно, най-вероятно до края на октомври.
„Това, което ни беше докладвано на 29 септември, всъщност касае самото разработване на ваксината от производителите. По-късно е бил определен щамът тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано и всъщност навреме да разработят и доставят ваксините“, обясни Ивкова.
Тя уточни, че проблемът засяга цялото Северно полукълбо.
Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?
- В София ваксинацията вече започна
Столичната РЗИ също започна имунизациите. Ваксинирането се извършва в сградата на здравната инспекция на ул. „Враня“ 20.
Кабинетите работят в делнични дни от 8:30 до 16:30 ч.
От Министерството на здравеопазването посочват, че ваксините са основна профилактична мярка за намаляване на риска от усложнения при грип и коронавирусна инфекция, както и на свързаните с тях хоспитализации и смърт.
МЗ включва безплатна назална противогрипна ваксина за деца от 1 октомври
- Ивкова за акцията в УМБАЛ „Св. Георги“
По време на посещението си в Бургас министърът беше попитана и за полицейската операция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.
„Наясно съм. Утре ще получите повече информация“, заяви Ивкова.
На въпрос дали операцията е свързана със злоупотреба със средства на Националната здравноосигурителна каса, тя отново посочи, че повече информация ще бъде предоставена на следващия ден.
По-рано беше съобщено, че полицията е влязла в първа база на лечебното заведение, където се разпитват лекари, служители и пациенти и се изземва медицинска документация. По информация на NOVA действията са свързани с разследване на предполагаемо финансово престъпление.
По време на посещението си в УМБАЛ - Бургас Ивкова разгледа и новодоставена апаратура по Плана за възстановяване и устойчивост, включително компютърен томограф.
„Изключително модерна компютърна томография, която е много по-щадяща и високотехнологична апаратура“, каза министърът и подчерта, че с нея ще бъдат изследвани и деца.
Тя разгледа и две ремонтирани стаи в родилното отделение.