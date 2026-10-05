Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Б ългарската индустрия отново е в челото на европейската класация по поскъпване. През август цените на производител у нас са се повишили с 3,3% спрямо юли – най-голямият месечен ръст в ЕС, равен с този в Естония. Това показват първите оценки на европейската статистика „Евростат“, публикувани на 5 октомври. Индексът измерва цените, на които индустриалните предприятия продават продукцията си на вътрешния пазар, без вноса.

България остава сред страните с най-висока инфлация в еврозоната и през август

За година картината е още по-остра. От август 2025 до август 2026 г. продукцията на българската индустрия е поскъпнала с 16,8%. Това е повече от двойно над средното за ЕС (8,0%) и еврозоната (8,2%). По-висок годишен ръст има само Ирландия – 17,1%. Трета е Литва с 14,6%, а Люксембург е единствената страна със спад – със 7,9%.

Поскъпването е обхванало цялата общност. Цените на производител са се увеличили във всички държави членки през август. След България и Естония се нареждат Италия с 3,1% и Дания с 3,0%. Средно за ЕС и еврозоната месечният ръст е 1,9%, срещу 1,4% и 1,6% месец по-рано.

Бизнесът натиска спирачките, производствените цени растат

Главният виновник в Европа е енергията. Само за месец тя е поскъпнала с 5,6% в еврозоната и с 5,5% в ЕС, а за година – с 21,0% и 20,7%. За сравнение, без енергетиката цените в индустрията са се повишили с едва 0,2% на месечна база. Междинните стоки са поскъпнали с 6,8% за година в еврозоната, капиталовите – с 2,6%, а трайните потребителски стоки – с 3,4%. Единствено нетрайните потребителски стоки са поевтинели – с 0,8%.

Какво показват данните

Това не е еднократен скок. България е сред първите в ЕС по годишно поскъпване на производствените цени вече няколко месеца поред. Според предходните данни на „Евростат“ ръстът е бил 19,3% през май, 18,2% през юни и 12,5% през юли. През юли месечният ръст у нас беше едва 0,6%, а през август поскъпването отново се ускорява – до 16,8% на годишна база.

Енергията е основният двигател и у нас. Данните на „Евростат“ позволяват да се види какво остава, ако се извади енергетиката. Без нея индексът на цените в българската индустрия е нараснал с около 1% през август, или три пъти по-малко от общия скок от 3,3%. Това означава, че по-голямата част от месечното поскъпване у нас идва от енергията. В Европа картината е подобна: без енергетиката цените в индустрията растат със скромните 0,2% за месец и 3,4% за година в еврозоната.

Днешните цени на производител са утрешните цени в магазина. Когато фабриките продават по-скъпо, растат разходите на бизнеса, който купува тяхната продукция. Тези разходи често се прехвърлят по веригата до крайния клиент. Това прави тези данни ранен сигнал за инфлационния натиск в следващите месеци.