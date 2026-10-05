България

Марио Бакалов анализира инфарктния инцидент на борда на Flydubai

Българският пилот с 23-годишен опит разчита ключовите детайли в кървавия инцидент във въздуха, при който радикализиран втори пилот нападна капитана, а героичната намеса на пътници и пътуващи пилоти спаси 180 живота при кацане в Саудитска Арабия

5 октомври 2026, 10:28
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Б ългарският пилот с 23-годишен опит разчита ключовите детайли в кървавия инцидент във въздуха, при който радикализиран втори пилот нападна капитана, а пътници и извънщатни пилоти приземиха самолета в Саудитска Арабия.

Опитен поглед към една от най-драматичните ситуации в съвременната цивилна авиация хвърля българският пилот Марио Бакалов. С над 23 години опит във въздуха, той анализира инфарктния инцидент на борда на полет FZ1073 на авиокомпания Flydubai от Дубай за Тел Авив, при който бързата реакция на екипажа и пътниците предотврати трагедия от мащаба на атентатите от 11 септември.

Полетът на ужасите: Какво се знае за инцидента с Flydubai

Според Бакалов, зад успешното кацане стоят няколко критични детайла, които разкриват как точно е била овладяна кризата в пилотската кабина:

Аварийната брадва: В медиите и социалните мрежи първоначално възникнаха въпроси относно оръжието, използвано по време на сблъсъка. Бакалов потвърждава, че в пилотската кабина има аварийна брадва като стандартна част от защитното и аварийно оборудване, която в случая е била употребена при борбата за контрол над машината.

Отварянето на кабината: Големият въпрос как външни хора са успели да влязат през блиндираната и заключена врата получава своя отговор в самоотвержеността на тежко ранения капитан Смит Мачхар. Въпреки че е бил намушкан от втория си пилот, той е успял сам да задейства механизма за отключване отвътре, за да позволи на хората от пътническия салон да се притекат на помощ.

Скритите пилоти на борда: Най-важният фактор според Бакалов е присъствието на квалифицирани пилоти от Flydubai, които са пътували като обикновени пътници. Именно те са поели управлението на самолета и са го приземили безопасно, след като ситуацията в кокпита е била неутрализирана.

Посрещнаха пасажерите от злополучния полет на Flydubai, в който пилот нападна капитана

Драмата във въздуха: 30 секунди свободно падане

Инцидентът започва на височина от 34 000 фута (около 10 300 метра), когато вторият пилот - гражданин на Оман с екстремистки подбуди - атакува с нож капитана Смит Мачхар. В същия момент 6-годишно момиченце на име Нина Манес поисква да отиде до тоалетната. Придружаващата го майка, Тали Манес, чува викове и става свидетел как окървавеният капитан пада през вратата на кабината.

Крясъците на майката за помощ вдигат на щурм пътниците. През това време агресорът вкарва самолета Boeing 737 Max 8 в стръмно пике, карайки го да пропадне с близо 5000 метра за малко над 30 секунди. В суматохата и под виковете на уплашените си деца, пътникът Цвика Манес, водопроводчикът Янив Хаюн и пътникът Асаф Раджун се втурват към кабината.

С общи усилия и с помощта на намиращото се в кабината оборудване, нападателят е обезвреден, докато вика „убийте ме, убийте ме“. Пътникът Янив Хаюн успява да изведе самолета от пикирането на 15 000 фута (около 4 500 метра), а малко след това управлението поемат пътуващите в салона пилоти.

Как 6-годишно момиче поиска да отиде до тоалетната и спаси 180 живота

Машината издържа екстремното натоварване

Въпреки че силите при падането са откъснали голяма част от кормилото за посока, новата конструкция на Boeing 737 Max 8 е издържала на натоварвания, превишаващи стандартните лимити. Бившият пилот от френските военноморски сили Пиер-Анри Шюе отбелязва, че успешното стабилизиране и кацане след такова пропадане е доказателство за здравината на летателния апарат. Самолетът каца безопасно в Табук, Саудитска Арабия, където пътниците са посрещнати и осигурени, въпреки липсата на дипломатически отношения между Израел и саудитската държава.

Водопроводчик е овладял падането на самолета на FlyDubai след кървавата драма в кокпита

Героизъм и призив за чакане на официалните факти

Израелските власти и премиерът Бенямин Нетаняху определят случилото се като осуетен атентат, заявявайки, че оманският втори пилот е бил радикализиран и е изразявал антисемитски и джихадистки възгледи в социалните мрежи. Службата за сигурност „Шин Бет“ вече е повдигнала въпроса за затягане на мерките за сигурност по полетите от Обединените арабски емирства.

Според Марио Бакалов най-въздействащото в тази драма е, че спасението не е дело на един единичен герой, а на безупречна верига от правилни действия: от ранения капитан и реагиралите пътници, до кабинния екипаж и извънщатните пилоти.

Бакалов обаче призовава обществеността да изчака окончателните заключения от разследването и данните от „черните кутии“: „След 23 години в авиацията едно нещо съм научил със сигурност: между „видях снимка в интернет“ и „знаем какво точно се е случило“ понякога има огромна разлика“.

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