Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

С офия Вергара донесе горещи емоции по време на Седмицата на модата в Париж.

54-годишната актриса изглеждаше невероятно в прилепнала кожена макси рокля в цвят бордо, докато напускаше ресторант „Сиена“ в Париж в събота. Вергара вечеря в луксозното италианско заведение до близо 4:00 часа сутринта.

Въпреки ранния час, звездата от „Модерно семейство“ изглеждаше в безупречна форма. Тя беше съчетала визията си с токчета в същия бордо нюанс и елегантен клъч, докато си тръгваше с приятелки, пише Page Six.

Актрисата бе допълнила шикозния си тоалет с обеци, колие във формата на сърце и гривни, а косата ѝ падаше на дълги вълни.

Вергара активно споделя кадъри в Instagram от престоя си във френската столица. В петък тя прекара време в компанията на Ева Лонгория, Ейза Гонзалес и основателката на Beauline Beauty – Фаджер Фахад.

„Винаги е толкова хубаво!! Обичам ви!! 🧡“, написа тя под снимките с приятелките си от съвместната им вечеря.

Sofia Vergara stuns in body-hugging burgundy leather dress during Paris Fashion Week https://t.co/UEpJngBHvs https://t.co/TxIqVAzIZM — New York Post (@nypost) October 5, 2026

В събота тя седна на първия ред на ревюто за колекцията пролет/лято 2027 на Hermès, облечена в друга прилепнала по тялото кожена рокля, но този път в класическо черно.

Вергара не крие страстта си към кожените тоалети в комбинация с аксесоари на Hermès. През март тя беше забелязана пред хотел Costes в Париж, облечена в изработен по поръчка кожен корсет Laura Basci и с мини чанта Hermès Kelly от лъскава черна кожа от алигатор със златни елементи. Втора употреба от същия силно желан модел чанта се продаваше за колосалните 72 500 долара в аукционна къща Sotheby's.

Но червеното определено е нейният цвят.

През юли тя отпразнува 54-ия си рожден ден в Италия, носейки изрязан червен бански на яхта.

„Това беше най-хубавият рожден ден!! ❤️😘“, написа тя тогава в Instagram. „54 е хубаво число!! 👵“

През февруари тя отново блесна в рокля с дълбоко деколте и корсет в червен цвят по време на вечеря в Papi Steak в Маями.

Sofía Vergara turns heads in Paris during Fashion Week, looking stunning in a striking burgundy leather bustier midi dress. The bold silhouette and rich color make this another unforgettable Paris Fashion Week look. #SofiaVergara #ParisFashionWeek #Fashion https://t.co/1TjmQKimi0 — Actress Queens (@actresscwens) October 5, 2026

Журито на „Америка търси талант“ винаги е било откровено относно разкрасителните си процедури. През май 2024 г. тя призна, че не е против козметичните операции, малко преди да навърши тази възраст, въпреки че допълни, че все още не е стигнала дотам.

„Ще си направя всяка пластична операция, която мога, когато съм готова“, сподели майката на едно дете пред списание Allure.

Тя обаче уточнява, че не е почитателка на филърите.

„Мисля, че филърът е добър вариант, когато си наистина млад и искаш малко повече обем в скулите или устните“, отбелязва тя. „На моята възраст обаче... мисля, че той няма да те накара да изглеждаш по-млад, а по-скоро подпухнал.“, каза още тя.