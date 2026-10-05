България

Мъж отива на съд за фалшиви евробанкноти за над 25 000 евро

Разследващите са открили и четири листа, върху които били отпечатани подправени таксови марки

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 13:21
Мъж отива на съд за фалшиви евробанкноти за над 25 000 евро
Източник: iStock Photos

С офийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу мъж, у когото според разследването са открити голямо количество фалшиви евробанкноти и подправени таксови марки.

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Делото предстои да бъде разгледано от Софийския градски съд. Обвиняемият с инициали А. Б. е държал подправените парични знаци на 22 май 2023 г. в София, посочват от прокуратурата.

При разследването са открити общо 125 фалшиви евробанкноти. Сред тях са 124 банкноти с номинал от 200 евро и една банкнота от 500 евро. Всички са от емисия 2002 г. на Европейската централна банка.

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Общата им номинална стойност възлиза на 25 300 евро.

На същото място разследващите са открили и четири листа формат А4, върху които са били отпечатани подправени таксови марки.

Те са обозначени със стойност от 2 евро и носят надписите „Posteitaliane“ и „Italia“.

Мъжът е предаден на съд за държане на подправени парични и други знаци в големи количества.

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Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание от две до осем години затвор.

Предстои Софийският градски съд да определи дата за разпоредителното заседание по делото.

Редактор: Василена Василева
Източник: Прокуратура на Р България    
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