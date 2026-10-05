МВР с информация за бомбените заплахи: Имейлите идват от ЕС и Латинска Америка

Прелетелият през фонтана в Горна Оряховица: С близо 2 промила, без книжка и с досие в полицията

М инистерството на вътрешните работи излезе с официална позиция по отношение на множеството сигнали за бомбени заплахи в институции в цялата страна.

Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

Във връзка с разпространените злоумишлени съобщения до различни институции в страната, МВР информира, че Главна дирекция “Борба с организираната престъпност" и структурите на вътрешното министерство работят по сигнала, включително с партньорски служби, за установяването на източника на информацията. По първоначални данни, съобщенията са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България - миналата седмица от имейл адреси и сървъри, базирани в страна в Латинска Америка, а тази седмица - от страна в ЕС.

Припомняме, че сигнали за бомбени заплахи са получени в Монтана, Разград, Исперих, Хасково, Димитровград, Меричлери, Ивайловград, Ловеч, Шумен, Варна, Пловдив, Бургас, София, Видин, Дупница, Кюстендил и Добрич и други. Засегнати са съдилища и прокуратури, общински и държавни институции, болници, училища и детски градини. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства.