Криптото под лупа: Какво готви европейският регулатор за инвеститорите през 2027 г.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) ще разшири прекия си надзор през 2027 г. и за първи път ще започне да контролира доставчиците на ESG рейтинги. Това става ясно от работната програма на регулатора за догодина. Документът предвижда още опростяване на регулаторната, отчетната и надзорната рамка и по-широко използване на данни и изкуствен интелект в надзора.

Според регулатора програмата бележи преход от подготовката на големите инициативи към тяхното реализиране в рамките на многогодишната му стратегия за 2023–2028 г. Председателката на ESMA Верена Рос определи 2027 г. като важен етап за Съюза за спестявания и инвестиции, тъй като много от стратегическите инициативи на ESMA преминават във фаза на изпълнение. Тя посочи, че докато съзаконодателите работят по Пакета за пазарна интеграция и надзор, регулаторът вече напредва по опростяването на регулаторната, отчетната и надзорната рамка. ESMA модернизира и подхода си към пазарния надзор чрез по-широко използване на данни и технологии, добави Рос.

Нови правила за криптоуслугите в ЕС

Догодина регулаторът ще поеме надзор върху доставчиците на консолидирана лента от данни и външните оценители на европейски зелени облигации. Той ще обработва и заявленията на доставчиците на ESG рейтинги и ще започне да ги надзирава. Разширяват се и отговорностите му по отношение на администраторите на еталони.

Съвместно с останалите европейски надзорни органи ESMA ще упражнява надзор върху критичните доставчици на ИКТ услуги от трети страни. Регулаторът ще продължи да следи за спазването на Регламента за дигитална оперативна устойчивост. Той ще прегледа и въздействието на реформите по EMIR 3, приети за укрепване на устойчивостта на клиринговите пазари в ЕС. Целта е клиринговите къщи в ЕС да останат стабилни и да се намали зависимостта на Съюза от определени системно важни клирингови услуги извън ЕС.

ESMA ще продължи и усилията си за сближаване на надзорните практики между държавите членки. Това включва сътрудничество с националните компетентни органи при надзора върху доставчиците на услуги, свързани с крипто-активи, съгласно Регламента за пазарите на крипто-активи.

Регулаторът се подготвя за промени в отговорностите си след очакваното през 2027 г. окончателно споразумение между съзаконодателите на ЕС по Пакета за пазарна интеграция и надзор. Сред другите приоритети, свързани със Съюза за спестявания и инвестиции, са прилагането на Европейската единна точка за достъп и преходът към разплащане T+1. Целевата дата за преминаване към T+1 е 11 октомври 2027 г., посочва се в програмата.

Защитата на инвеститорите остава приоритет. Регулаторът ще подкрепя прилагането на Стратегията за дребни инвеститори и ще насърчава по-ясна и по-достъпна информация за тях. Четирите водещи инициативи на ESMA за опростяване – за отчитането на трансакциите, отчитането на фондовете, пътя на дребния инвеститор и надзора, базиран на риска – също влизат в нова фаза през 2027 г. Целта им е да намалят ненужното административно бреме, да подобрят използваемостта на регулаторните данни и да направят надзора по-ефективен.

Заедно с работната програма е публикуван и отделен доклад. Той описва мерките за опростяване и намаляване на бремето, предприети през 2026 г. и планирани за 2027 г. Регулаторът ще продължи да разработва технически стандарти и да дава становища във всички свои области на отговорност.

В областта на технологиите ESMA ще развива своята платформа за данни и ще внедри инструменти, базирани на изкуствен интелект, в подкрепа на надзорната работа. Предвижда се и укрепване на капацитета в киберсигурността. Крипто-активите, въздействието на изкуствения интелект върху финансовите пазари и токенизацията остават във фокуса на регулатора.

Според Рос програмата отразява ангажимента на ESMA да укрепва Единния пазар, да защитава инвеститорите и да пази финансовата стабилност, като същевременно позволява на регулатора да остане гъвкав при волатилни и рискови пазарни условия.