Дунав продължава да спада край Русе, Унгария потапя шлепове заради АЕЦ „Пакш"

Пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки

М инимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове край Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).

Нивото при Русе е минус 124 см спрямо условната кота нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов.

По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

„Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката“, съобщиха от ИАППД.

Прогнозата за идните два дни е да няма промяна в нивото на реката при Русе.

Унгария отваря шлюз и потапя шлепове, за да защити АЕЦ „Пакш“

В Унгария се отклонява вода към Дунав, а шлепове умишлено се потапят в опит да се повиши критично ниското ниво на реката и да се предотврати ново спиране на работата на АЕЦ „Пакш“.

От обяд на 17 август допълнителни 20 кубични метра вода в секунда се изпускат в основното течение на Дунав от ръкава Рацкеве–Шорокшар при Дьомшьод, на около 50 километра южно от Будапеща. Мярката е повишила нивото на реката с около два сантиметра.

По-надолу по течението, при Пакш, на около 100 километра южно от унгарската столица, два шлепа също се подготвят за контролирано потапяне. В корпусите им се изпомпва вода, за да се установят на речното дъно и да образуват временно прагово съоръжение, предназначено да повиши нивото на водата в близост до атомната електроцентрала, съобщи „Евронюз“.

Властите се надяват мярката да предотврати ново спиране на предпоследната работеща турбина на централата, тъй като нивото на Дунав продължава да спада.

Работи се и по изграждането на постоянен праг през реката между АЕЦ „Пакш“ и село Дунасентбенедек, разположено на отсрещния бряг. Унгарското правителство одобри аварийния проект миналата седмица след инспекция на място и единодушна препоръка от експерти по управление на водите, енергетиката и отбраната.

Шлюзът Таси при Дьомшьод е отворен на 17 август 2026 г. Първоначално съоръжението ще използва 35 000 кубични метра скална маса, като впоследствие количеството ще бъде увеличено до 110 000 кубични метра. Според властите проектът се изпълнява с „главоломна скорост“.

18 август и 19 август се очаква да бъдат критични, като прогнозите са нивото на Дунав да спадне с още 14–15 сантиметра. Условията обаче може да започнат да се подобряват от 20 август, когато се очаква валежите във водосборния басейн на Дунав в Австрия да започнат да повишават нивото на реката.