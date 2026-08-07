Енергийният министър: България има рекорден износ на ток, АЕЦ „Козлодуй“ работи без проблеми въпреки Дунав

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Каква е истината за "златните" ливади край АЕЦ "Козлодуй"

Б ългария изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи без затруднения въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в ефира на „Здравей, България“.

По думите ѝ енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона и се наблюдава известно повишение на цените.

„В момента изнасяме между 32 000 и 33 000 мегаватчаса електроенергия на денонощие. Износът на рекордни нива се дължи на регионалната ситуация“, каза Петрова.

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България печели милиони от износа на ток

Министърът подчерта, че страната разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона. Това позволява на България да увеличи износа на електроенергия в момент на повишено търсене.

„Заради кризата по Дунав печелим милиони допълнителни приходи над обичайното“, допълни Петрова.

По думите ѝ ситуацията на енергийния пазар остава динамична, но към момента страната разполага с достатъчно мощности, за да покрие вътрешното потребление.

АЕЦ „Козлодуй“ работи нормално при ниското ниво на Дунав

Рекордно ниските нива на река Дунав са обект на постоянно наблюдение и от страна на енергийното министерство заради значението на реката за работата на АЕЦ „Козлодуй“.

„Преди два дни бях на посещение в АЕЦ „Козлодуй“ и действително нивата на Дунав са рекордно ниски. Екипите на място денонощно следят ситуацията. Централата към момента работи без проблеми“, заяви министърът.

Тя уточни, че ситуацията остава динамична, но ако нивото на реката се задържи около настоящите стойности през следващата седмица и половина, не се очакват затруднения за енергийната система.

„Имаме термични централи, батерийни системи и други мощности, които могат да обезпечат пиковото потребление“, каза Петрова.

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Над 6 гигавата батерии за по-малко от година

Като сериозен успех министърът определи изграждането на батерийни системи за съхранение на електроенергия.

„България въведе над 6 гигавата батерийни системи за по-малко от година. Получихме и плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, за да реализираме тези инвестиции. Те ни помагат много, особено в сутрешните пикове“, заяви Петрова.

По думите ѝ тези мощности дават допълнителна гъвкавост на електроенергийната система при периоди на повишено потребление.

Какво се случва с договора с „Боташ“

По темата за подписания протокол между „Булгаргаз“ и турската компания „Боташ“ министърът обясни, че документът няма да бъде публикуван.

„Това е споразумение между двете компании и попада в обхвата на клаузите за конфиденциалност. С него страните си дават време да постигнат договорености, които да дадат максимални възможности на договора“, посочи Петрова.

Тя допълни, че отказът от руски природен газ е европейско решение, което България ще продължи да изпълнява.

„Имаме ясно разписани правила и сме в непрекъснат диалог с Европейската комисия. Ние само регистрирахме търговските договорености между турската компания и останалите дружества“, каза министърът.

Започват петгодишни проучвания за нефт и газ в Черно море

Ива Петрова съобщи още, че държавата е предоставила разрешение за търсене и проучване за нефт и природен газ в блок „Хан Тервел“ в Черно море.

Разрешението е за срок от пет години. То обаче не дава право на компаниите да експлоатират евентуално откритите находища.

„В рамките на тези пет години компаниите ще инвестират, за да се установи дали действително има природен газ и нефт. Ако бъдат открити, тогава ще има нови договорености. Не са дадени права за експлоатиране“, уточни министърът.

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„Топлофикация София“ е основният проблем пред „Булгаргаз“

Петрова определи задълженията на „Топлофикация София“ като един от основните рискове за финансовото състояние на „Булгаргаз“.

„Дружеството има задължения към „Булгаргаз“ и към БЕХ за над 1,2 млрд. лева“, каза тя.

Министърът заяви, че очаква по-строг контрол от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) върху ремонтните програми и изпълнението на задълженията на столичното дружество.

Сигнал за съмнителни оценки на терени край АЕЦ „Козлодуй“

Ива Петрова коментира и резултатите от одит в АЕЦ „Козлодуй“, които според нея показват притеснителни данни.

При проверката са установени оценки на терени, достигащи около 1600 евро на квадратен метър. По думите на министъра става въпрос и за земи, които тя определи като „голи ливади“.

Според Петрова тези оценки са били използвани при апортирането на имоти в капитала на дружеството „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“.

Те са свързани и с планирана сделка за придобиване на частен имот с площ около 600 декара, собственост на дружеството „Интерпром“.

„Цялата история започва през юли 2025 г. с искане на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ да придобие този имот. Имало е санкции от тогавашното ръководство на БЕХ и министъра на енергетиката, а дори са били преведени средства за реализиране на сделката“, заяви Петрова.

Подаден е сигнал до компетентните органи

Министърът съобщи, че вече е подала сигнал до компетентните органи за установените при одита обстоятелства.

По думите ѝ апортирането на имотите на завишени оценки е довело до формирането на „кух капитал“. Според Петрова това впоследствие е създало проблеми при заверката на финансовия отчет на дружеството.

Предстои компетентните органи да преценят има ли нарушения и има ли основание за предприемане на последващи действия.