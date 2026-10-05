Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

В исокоскоростната железопътна линия, която Турция изгражда към България, достигна границата. Завършен е участъкът от Черкезкьой до Капъкуле, дълъг 153 км, съобщава турският вестник „Тюркийе“.

Участъкът ще бъде пуснат в експлоатация на 9 октомври на церемония с участието на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган.

„Разширяваме мрежата си от високоскоростни влакове от Черкезкьой до Капъкуле, чак до границата с Европа. С пускането в експлоатация на линията ще включим в мрежата си от високоскоростни влакове и градовете Текирдаг, Къркларели и Одрин, като по този начин ще предоставим на Тракия удобството на високоскоростните влакове“, заяви министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Влакът ще се движи със 200 км/ч

Високоскоростната линия е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози и свързва Истанбул с българо-турската граница. Строителството ѝ започна през 2019 г. със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз.

По линията ще могат да се движат влакови композиции със скорост до 200 км/ч.

Когато бъде завършена цялата жп линия от Халкалъ в Истанбул до Капъкуле край Одрин, на границата с България при Капитан Андреево, времето за пътуване на пътниците по маршрута ще бъде съкратено от четири часа на час и половина.

За товарните превози времето ще бъде намалено от осем часа и половина на три часа и половина.

Работата по останалите участъци продължава

Министър Абдулкадир Уралоглу уточни, че строителните работи по останалите участъци от високоскоростната линия Халкалъ–Капъкуле продължават.

Проектът е част от усилията за подобряване на железопътната връзка между Турция и Европа, като Капъкуле е основният железопътен пункт на турско-българската граница.