България

Шишков: Започна аварийна подмяна на мантинелите, проверките на строежите може да станат масови

АПИ анализира най-проблемните участъци, а „Автомагистрали“ вече купува мантинели и започва възстановяването им

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 11:36
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А варийната подмяна на повредените мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в сградата на Областната администрация в Хасково.

„Подмяната на мантинелите започна преди пет, седем-осем дни“, посочи министърът.

Шишков за мантинелите: Решението трябва да е експертно, а не политическо

По думите му първо ще се работи по участъците, в които състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск.

Шишков даде пример с автомагистрала „Марица“, където, по думите му, има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени след това.

Министърът обясни, че след прекратяването на обществена поръчка за мантинели е трябвало да бъде намерен друг законов механизъм за извършване на спешните дейности. За целта се използва държавното дружество „Автомагистрали“.

По думите му дружеството вече разполага с необходимата техника и купува мантинели на по-ниски цени.

Паралелно с това в Министерството на регионалното развитие и благоустройството работна група анализира действащите правила за пътните ограничителни системи.

„Очаквам резултатите от тази работна група, за да разберем има ли лобизъм или няма лобизъм“, заяви Шишков.

Той съобщи още, че ще поиска от АПИ и „Автомагистрали“ да публикуват програма с конкретните места и графика за подмяна на съоръженията.

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  • Проверки на строителни обекти може да станат масови

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили проверките на строителни обекти, когато има сигнали или съмнения за проблеми. Контролът няма да се ограничава до начина, по който са проведени обществените поръчки, а ще обхваща и качеството на самото изпълнение, съобщи още Шишков.

По думите му основната цел е публичните и европейските средства да водят до реален резултат и качествено строителство, а не просто да бъдат усвоявани.

„Проверката не означава проверка само за самата обществена поръчка, а и за начина, по който тя се изпълнява. Обществената поръчка има два аспекта - единият е начинът, по който фирмата я е спечелила, а другият е как се изпълнява строителството“, обясни министърът.

Той даде пример с обект, който е посетил и за който е разпоредил проверка - художествената галерия „Атанас Шаренков“. По думите му става въпрос за емблематична сграда и паметник на архитектурата, чието възстановяване изисква висока степен на професионализъм както при проектирането, така и при строителните дейности.

Шишков призна, че видяното на място е породило съмнения относно начина, по който е извършено конструктивното укрепване.

„Не се притеснявам да го кажа. Имам съмнение за начина, по който е изпълнено конструктивното укрепване на сградата и затова искам да направим проверки“, каза министърът.

Според него при подобен обект е особено важно укрепването да бъде направено качествено и едновременно с това да бъде запазен архитектурният облик.

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Шишков уточни, че ведомството няма намерение автоматично да проверява всички обществени поръчки и строителни обекти в страната. Контрол обаче ще има навсякъде, където се появят данни, съмнения или притеснения за начина на изпълнение.

„Навсякъде, където считаме, че може да има проблем, започваме да правим проверка“, заяви регионалният министър.

Той подчерта, че за започването на такава проверка невинаги ще бъде необходим официален сигнал.

„Не само когато има сигнали, а включително когато има някакви съмнения и притеснения“, обясни Шишков.

По думите му мащабът на проверките ще зависи от резултатите, които министерството установява.

„Не означава, че ще правим масови проверки, но може да се окаже, че ще ги направим и масови. Зависи от резултата“, каза той.

Шишков постави акцент върху контрола по време на самото строителство, особено когато проектите се финансират с държавни или европейски средства.

„Основната цел е тогава, когато се дават пари - дали от републиканския бюджет, дали от европейско финансиране - да постигнем качествено строителство, да постигнем ефекта на това, за което даваме пари“, заяви той.

Според него философията трябва да бъде променена от просто „усвояване“ на средства към търсене на реален обществен резултат.

„Това строителство означава влагане на пари в полза на обществото. Не означава да изразходваме някакви пари“, подчерта министърът.

Шишков обяви кои незаконни строежи ще бъдат обявени за „търпими“

  • ВиК проблемите в Хасковско

Друга основна тема на брифинга беше състоянието на водоснабдяването в Хасковска област.

Шишков заяви, че още преди срещата си с кметовете в региона е очаквал именно ВиК секторът да се очертае като един от най-тежките проблеми.

Трудностите според него не се изчерпват с качеството на питейната вода в Хасково. Сред сериозните проблеми са енергоемкото водоснабдяване, използването на помпени кладенци, амортизираната инфраструктура и тежкото финансово състояние на ВиК дружеството.

„Проблемите са изключително много. В повечето случаи имаме много енергоемко водоснабдяване, имаме помпени кладенци на много места. Това предизвика и състоянието, в което ВиК дружеството е в много тежко финансово положение“, каза Шишков.

Той посочи и случаи на довеждащи водопроводи с дължина около 70 километра, които са в лошо състояние.

„Трябва да се търсят по-добри водоизточници, с по-къси трасета. Имаме довеждащи водопроводи от 70 километра в лошо състояние“, обясни регионалният министър.

По думите на Шишков за Хасково не трябва да се търсят само отделни временни решения, а по-цялостен подход. Възможните варианти ще бъдат анализирани съвместно с местната власт и специалистите.

„За Хасково трябва да се мисли по-генерално и ние правим това. След като излезем с ясно решение, ще го направим заедно, включително ще го коментираме и с кметовете, защото те по места също знаят много от проблемите“, заяви той.

Министърът посочи, че различни варианти вече са обсъждани, но отказа да обяви конкретно решение, преди да бъдат направени необходимите анализи и разчети.

Регионалният министър увери, че проектите, които са готови и отговарят на изискванията, няма да останат без финансиране.

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  • Какво се случва с магистралата Русе-Маказа

Шишков коментира и проекта за магистрала Русе-Маказа, която определи като ключова за транспортната свързаност на страната и региона.

„Вече се организираме, започваме цялостно проектиране на цялата магистрала“, съобщи той.

По думите му правителството си поставя за цел в рамките на мандата да придвижи проектирането и да търси външен инвеститор за изграждането на трасето.

На въпрос откъде ще бъдат намерени средства за толкова мащабен инфраструктурен проект при ограничения държавен ресурс, Шишков заяви, че намерението е да се използва публично-частно партньорство.

Според представената от него концепция първо трябва да бъде завършена проектната подготовка, след което да бъде привлечен външен инвеститор.

По думите му целта е процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и изработването на подробен устройствен план за трасето да бъдат придвижени в рамките на около година и половина.

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  • МРРБ вече се разплаща с общините

Шишков съобщи още, че след решение на Министерския съвет ведомството вече е започнало плащания към общините.

По думите му за около 20 дни са изплатени над 70 млн., като сумата може да достигне около 80 млн. евро.

Регионалният министър увери, че средства ще има и за проектите във ВиК сектора в Хасковско.

Той подчерта, че след отпускането на средствата министерството ще следи и качеството на изпълнението.

„Ние ще дадем парите и ще го контролираме“, заяви Шишков.

Редактор: Василена Василева
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