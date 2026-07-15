България

Шишков за бетонните мантинели: Решенията трябва да са експертни, а не политически

Регионалният министър разпореди анализ на действащите стандарти и разкритикува призивите за промени без експертна оценка

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 12:23
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П редложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по българските магистрали трябва да бъдат оценени от специалисти, а не да се превръщат в предмет на политически дебат. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в кулоарите на парламента.

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Повод за коментара му станаха предложенията на „Продължаваме промяната“ за поставяне на бетонни мантинели в определени участъци от автомагистралите. Инициативата беше подкрепена и от представители на „Демократична България“ след поредица от тежки катастрофи с участието на тежкотоварни автомобили.

  • „Темата не трябва да се политизира“

Според Шишков промени в нормативната уредба не могат да се правят под обществен или политически натиск, а само след задълбочен технически анализ.

„Нормите не се променят заради политически лозунги. Те се променят, когато има експертни аргументи и необходимост от това“, подчерта министърът пред NOVA.

Той отправи критики и към политическите сили, които сега настояват за промени.

„Защо не го направиха, когато имаха възможност да управляват? Това е моят въпрос“, каза Шишков.

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  • Министерството започва анализ

Регионалният министър съобщи, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще извърши цялостен преглед на действащата нормативна уредба, включително на наредбата от 2024 г., която определя изискванията към пътните обезопасителни системи.

„Ще анализираме наредбата, която беше приета по времето на управлението на техния кабинет“, заяви той.

По думите му едва след приключването на експертната оценка може да се прецени дали е необходима промяна в стандартите и дали поставянето на бетонни разделители е най-подходящото решение.

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  • Проблемът не е само в мантинелите

Шишков подчерта, че пътната безопасност не може да бъде сведена единствено до вида на разделителните съоръжения.

Според него причините за част от проблемите се коренят още в етапите на проектиране, възлагане и изграждане на пътната инфраструктура.

„Проблемът започва още от заданията. Част от тези магистрали са възлагани преди повече от десет години и решенията, които днес обсъждаме, са свързани с процеси, започнали много назад във времето“, посочи министърът.

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  • Решението ще бъде след експертна оценка

На въпрос дали съществуващите метални мантинели трябва да бъдат заменени с бетонни разделители, Шишков отказа да даде категоричен отговор.

„Ще имаме експертно решение. Като архитект винаги съм уважавал най-много експертните становища. Едва след това, на тяхна база, може да бъде взето и политическо решение“, заяви той.

Министърът подчерта, че основната цел остава намаляването на тежките пътнотранспортни произшествия и жертвите по пътищата, но предупреди, че трайните решения трябва да бъдат основани на професионален анализ и инженерна експертиза.

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Темата за обезопасяването на автомагистралите отново излезе на преден план след няколко тежки катастрофи през последните седмици, при които товарни автомобили преминаха през разделителните мантинели и навлязоха в насрещното движение. Инцидентите предизвикаха призиви за преразглеждане на действащите стандарти и проверка на състоянието на пътните обезопасителни съоръжения.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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