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Три години след първия полет: Мегаракетата „Старшип“ на Илон Мъск опитва да достигне орбита

При 14-ия си тестов полет мегаракетата ще се опита да достигне скорост от 28 000 км/ч, за да обиколи Земята шест пъти и да разгърне спътници от ново поколение

28 септември 2026, 12:00
Три години след първия полет: Мегаракетата „Старшип“ на Илон Мъск опитва да достигне орбита
Източник: БТА

Т ри години след първия си тестов полет мегаракетата "Старшип" (Starship) на Илон Мъск ще се опита да достигне земната орбита, предаде АФП. 

Това е ключов етап в развитието на тази огромна ракета-носител, предназначена за бъдещи пътувания до Луната и Марс.

След гръмкото си излизане на борсата през юни американската компания "Спейс Екс" възнамерява да премине на по-висока скорост с 14-тия си тестов полет с амбициозни цели.
       
Този тест, който се очаква да продължи около десет часа, трябва да позволи на горната степен на експерименталната ракета да излезе в орбита около Земята и да изведе в нея 26 сателита "Старлинк" (Starlink) от ново поколение.

Стартът обаче, който е планиран от Тексас, може да крие много изненади, тъй като предишните тестове завършиха със зрелищни експлозии.
       
След няколко години на разработка и изпитания, проведени в Тексас, през 2023 г. "Спейс Екс" започна да изстрелва ракетата в пълната й конфигурация, като умишлено следваше суборбитални траектории, които са по-безопасни и по-лесни.
       
В хода на успехите и неуспехите при различните полети бяха внесени многобройни промени в сребристо-черния "гигант" "Старшип" - най-голямата и мощна ракета, летяла някога.

Предстоят обаче сериозни технически предизвикателства, преди ракетата "Старшип", която Илон Мъск иска да направи изцяло многократно използваема, да може да извършва търговски полети или да достигне Луната или Марс.

С предстоящия тест "Спейс Екс" се надява да продължи напред и да постави началото на "вълнуващ нов етап" от разработката, който ще включва по-специално изпитания за зареждане на ракетата с гориво, след като тя вече е в орбита.
       
Като предпазна мярка "Старшип" ще бъде изстрелян днес по суборбитална траектория, след което, при условие че всички системи са в изправност, ракетата ще получи втори тласък, за да достигне орбита, обясняват от компанията.

"Това е най-трудната част, тъй като изисква прилагането на по-голяма сила и по-сложни изчисления", каза пред АФП Катлийн Кърли, космически анализатор от университета "Джорджтаун".

"Ракетата трябва да изпълни различни маневри, докато е подложена на променящи се нива на гравитация, за да достигне необходимата височина и скорост", допълни тя.

Целта на полета е кръгова орбита на около 275 километра над земната повърхност, което налага "Старшип" да достигне скорост от около 28 000 километра в час.

Ако достигне целта си, ракетата ще може да направи опит да разгърне спътниците, предназначени за разширяване на вече огромната сателитна интернет мрежа на компанията.

При положение, че всичко върви по план, след това "Старшип" ще завърши своя полет в Тихия океан, след като е обиколил Земята шест пъти.
       
Долната степен на ракетата ще падне малко след излитането във водите на Мексиканския залив (Американския залив), тъй като "Спейс Екс" не планира този път да я улови с помощта на огромни механични ръце.
       
От инженерна гледна точка дори само едно безпроблемно излитане би било "успех", отбелязва изследователката. За обществеността и новите инвеститори на "Спейс Екс" обаче очакванията са съвсем други.
       
"Сега те трябва да провеждат зрелищни изпитания, защото обратното може да бъде  възприето като провал от широката общественост", отбелязва Катлийн Кърли.
      
Особено като се има предвид, че разработката на "Старшип", чиято модифицирана версия трябва да се използва за лунната програма на НАСА, е натрупала закъснения, докато китайска компания наскоро отбеляза напредък в областта на многократно използваемите ракети.
       
Въпреки това "Спейс Екс", която е превърнала поемането на риск в свой девиз, продължава да доминира на световния пазар на космически изстрелвания благодарение на своите частично многократно използваеми ракети "Фалкон".
       
Независимо дали ще се увенчае с успех или не, този 14-ти тестов полет ще бъде последван същата седмица от още три изстрелвания на ракети на "Спейс Екс", една от които ще превози екипаж от астронавти до Международната космическа станция (МКС).

Източник: БТА/Елена Христова    
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