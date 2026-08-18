България

Шишков обяви кои незаконни строежи ще бъдат обявени за „търпими“

Регионалният министър констатира харчене на европейски средства за проекти, които не вършат работа

Николай Киров Николай Киров

18 август 2026, 17:52
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„Ще внеса законодателни промени за спасяване на строежи, които са изпълнени, необходими са, но са без разрешение за строеж. Епидемията с незаконното строителство започва 2009-2010 г. Не всеки строеж ще бъде обявен за търпим, а само тези, които отговарят на техническите норми. Затова първо ще се извършат обследвания и тогава ще се обявяват за търпими. Така по законов път и със съответните процедури ще сложим законов порядък“.

Това заяви регионалният министър Иван Шишков и добави, че се обмисля възможността за удължаване на периода на търпимост на обектите. 

„Заедно с „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще направим анализ, въз основа на който ще бъде набелязан план с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблемите в областта на водоснабдяването в страната. Анализът ще покаже къде е необходимо да се работи за подмяна на помпени станции, на водопроводи или на вътрешна мрежа, защото на много места ВиК мрежата е строена преди повече от 50 г. и е остаряла“, каза Шишков.

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Той се срещна с областния управител Георги Жеков и кметове от областта в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят“. В срещата участваха също народни представители от „Прогресивна България“ от Милена Недева и Явор Плашилски, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и инж. Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна Инфраструктура“. В дискусията за водоснабдяването се включиха и областният управител на област Търговище инж. Илко Илиев, кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и управителите на ВиК Шумен и на ВиК Търговище.

Пред участниците в срещата министър Шишков подчерта, че преди да бъдат инвестирани пари е необходимо да има експертиза, защото на места е констатирано харчене на европейски средства за проекти, които не вършат работа. И като пример посочи, че за нов довеждащ водопровод от яз. Тича до Шумен и региона са вложени 70 млн. лв. Ключовата 9-километрова отсечка от водопровода, която водоснабдява Търговище, Велики Преслав и Шумен, обаче е с по-малък диаметър. Така по-малкият дебит и напор на водата пречат на помпената станция да се използва пълноценно. Проектът за съоръжението е предаден през 2017 г., а строителството е завършено през 2024 г., като използването му създава опасност и за пречиствателната станция, заради дебита, който подава. Освен това, 9 км от трасето на новия водопровод е незаконно строителство, независимо че има проект и разрешение за строеж, защото не минава по одобреното трасе. В допълнение, от проекта е изключена помпена станция. Всичко това пречи на гражданите да се възползват ефективно от вложените в проекта европейски средства, обясни Шишков.

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Той посочи, че решението за преодоляване на ситуацията е да бъде направен нов довеждащ водопровод за Търговище и за Велики Преслав, защото продължават да се водоснабдяват от стария водопровод. Изграденият нов довеждащ водопровод захранва само Шумен. Ще бъде направен проект и за помпената станция, който ще определи размера на необходимата инвестиция. 

„Поръчал съм пълен анализ чия е вината. Ще дадем проекта на прокуратурата, за да се изясни кой и защо го е променил“, каза министърът. Той определи проблема като част от наследството на предишни правителства и заяви, че във връзка с решаването му вероятно ще бъде сменено ръководството на ВиК Шумен. 

По време на срещата бе дискутирана и свързаността в Северна България. „Русе - Маказа ще се строи и то много по-бързо“, категоричен бе министър Шишков. „Беше предвидено от предишните управляващи да оставят държавата с обществена поръчка в капан“, каза той и обясни, че в прекратената процедура за избор на изпълнител на инженеринг за трасето е било включено и изработване на подробен устройствен план. Затова веднага след прекратяването ѝ ще се възложи изработването му, след което ще започне отчуждаване на необходимите за строителството терени. „Големите коридори по направлението север-юг са във фокуса на правителството. В момента се прави цялостно задание за трасето до Маказа“, отчете Шишков.

Той каза, че е изискал правен анализ за магистрала „Хемус“ и напомни, че проекти, разрешения за строеж и проведени отчуждения на терени има само за участъците до пресичането на магистралата с пътя Русе – Велико Търново. Предвижда се това трасе да бъде построено до две години и половина.

„Започваме да проектиране ударно другите участъци – 7, 8 и 9, заяви министърът по отношение на трасето от пътя Русе – Велико Търново до Буховци и допълни, че за тях ще е необходима и процедура по ОВОС. „В момента, в който имаме готовност, ще търсим вариант да прекратим старите договори. До година и половина ще се опитаме да има проекти и да започне строителството“, посочи Шишков. 

„В подготовка сме да започне цялостно проектиране за магистрала „Черно море“. Идеята е за година и половина да се направи идеен проект и след това да започне да се строи на концесия, каза още регионалният министър. Предстои изготвяне и на проект за основен ремонт на пътя през Върбишкия проход“, заяви Шишков. 

Министърът информира още, че със заповед ще сформира комисия, която да разгледа наредбата за мантинелите и изрази опасения, че в нея има лобистки текстове.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
незаконно строителство водоснабдяване Иван Шишков
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