Шишков обяви кои незаконни строежи ще бъдат обявени за „търпими“

„Ще внеса законодателни промени за спасяване на строежи, които са изпълнени, необходими са, но са без разрешение за строеж. Епидемията с незаконното строителство започва 2009-2010 г. Не всеки строеж ще бъде обявен за търпим, а само тези, които отговарят на техническите норми. Затова първо ще се извършат обследвания и тогава ще се обявяват за търпими. Така по законов път и със съответните процедури ще сложим законов порядък“.

Това заяви регионалният министър Иван Шишков и добави, че се обмисля възможността за удължаване на периода на търпимост на обектите.

„Заедно с „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще направим анализ, въз основа на който ще бъде набелязан план с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблемите в областта на водоснабдяването в страната. Анализът ще покаже къде е необходимо да се работи за подмяна на помпени станции, на водопроводи или на вътрешна мрежа, защото на много места ВиК мрежата е строена преди повече от 50 г. и е остаряла“, каза Шишков.

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Той се срещна с областния управител Георги Жеков и кметове от областта в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят“. В срещата участваха също народни представители от „Прогресивна България“ от Милена Недева и Явор Плашилски, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и инж. Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна Инфраструктура“. В дискусията за водоснабдяването се включиха и областният управител на област Търговище инж. Илко Илиев, кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и управителите на ВиК Шумен и на ВиК Търговище.

Пред участниците в срещата министър Шишков подчерта, че преди да бъдат инвестирани пари е необходимо да има експертиза, защото на места е констатирано харчене на европейски средства за проекти, които не вършат работа. И като пример посочи, че за нов довеждащ водопровод от яз. Тича до Шумен и региона са вложени 70 млн. лв. Ключовата 9-километрова отсечка от водопровода, която водоснабдява Търговище, Велики Преслав и Шумен, обаче е с по-малък диаметър. Така по-малкият дебит и напор на водата пречат на помпената станция да се използва пълноценно. Проектът за съоръжението е предаден през 2017 г., а строителството е завършено през 2024 г., като използването му създава опасност и за пречиствателната станция, заради дебита, който подава. Освен това, 9 км от трасето на новия водопровод е незаконно строителство, независимо че има проект и разрешение за строеж, защото не минава по одобреното трасе. В допълнение, от проекта е изключена помпена станция. Всичко това пречи на гражданите да се възползват ефективно от вложените в проекта европейски средства, обясни Шишков.

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Той посочи, че решението за преодоляване на ситуацията е да бъде направен нов довеждащ водопровод за Търговище и за Велики Преслав, защото продължават да се водоснабдяват от стария водопровод. Изграденият нов довеждащ водопровод захранва само Шумен. Ще бъде направен проект и за помпената станция, който ще определи размера на необходимата инвестиция.

„Поръчал съм пълен анализ чия е вината. Ще дадем проекта на прокуратурата, за да се изясни кой и защо го е променил“, каза министърът. Той определи проблема като част от наследството на предишни правителства и заяви, че във връзка с решаването му вероятно ще бъде сменено ръководството на ВиК Шумен.

По време на срещата бе дискутирана и свързаността в Северна България. „Русе - Маказа ще се строи и то много по-бързо“, категоричен бе министър Шишков. „Беше предвидено от предишните управляващи да оставят държавата с обществена поръчка в капан“, каза той и обясни, че в прекратената процедура за избор на изпълнител на инженеринг за трасето е било включено и изработване на подробен устройствен план. Затова веднага след прекратяването ѝ ще се възложи изработването му, след което ще започне отчуждаване на необходимите за строителството терени. „Големите коридори по направлението север-юг са във фокуса на правителството. В момента се прави цялостно задание за трасето до Маказа“, отчете Шишков.

Той каза, че е изискал правен анализ за магистрала „Хемус“ и напомни, че проекти, разрешения за строеж и проведени отчуждения на терени има само за участъците до пресичането на магистралата с пътя Русе – Велико Търново. Предвижда се това трасе да бъде построено до две години и половина.

„Започваме да проектиране ударно другите участъци – 7, 8 и 9, заяви министърът по отношение на трасето от пътя Русе – Велико Търново до Буховци и допълни, че за тях ще е необходима и процедура по ОВОС. „В момента, в който имаме готовност, ще търсим вариант да прекратим старите договори. До година и половина ще се опитаме да има проекти и да започне строителството“, посочи Шишков.

„В подготовка сме да започне цялостно проектиране за магистрала „Черно море“. Идеята е за година и половина да се направи идеен проект и след това да започне да се строи на концесия, каза още регионалният министър. Предстои изготвяне и на проект за основен ремонт на пътя през Върбишкия проход“, заяви Шишков.

Министърът информира още, че със заповед ще сформира комисия, която да разгледа наредбата за мантинелите и изрази опасения, че в нея има лобистки текстове.