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Кая Калас: Русия подготвя нови саботажи в ЕС, разузнаванията трябва да са готови

ЕС обсъжда общи правила за реакция при хибридни атаки и подготвя нови санкции срещу лица и организации, свързани с Русия

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 10:32
Кая Калас: Русия подготвя нови саботажи в ЕС, разузнаванията трябва да са готови
Източник: AP/БТА

Р усия подготвя нови саботажни действия срещу демокрацията в Европейския съюз, чиято цел е да разделят европейските общества и да отслабят подкрепата за Украйна. За това предупреди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел.

Кая Калас: Хибридните атаки на Русия няма да спрат подкрепата на ЕС за Украйна

„Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в ЕС с цел да раздели обществото, да го разубеди за подкрепата за Украйна“, заяви Калас.

По думите ѝ европейските разузнавателни служби трябва да бъдат готови да реагират още преди подобни действия да бъдат осъществени.

На заседанието на Съвета на ЕС по външни работи във формат „Отбрана“ министрите обсъждат и хибридните заплахи. Сред темите са начините за по-добра координация между държавите членки и възможността за общи правила при извънредни ситуации и хибридни атаки.

  • ЕС засилва защитата срещу хибридни атаки

Предупреждението на Калас идва на фона на засилени действия на ЕС срещу руски хибридни операции.

Европейските институции определят като хибридни заплахи широк спектър от действия, сред които саботаж, кибератаки, намеса и манипулация на информация, опити за влияние върху изборни процеси, атаки срещу критична инфраструктура и нарушения на въздушното пространство. Според Европейската служба за външна дейност подобни действия са се увеличили след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Само преди дни ЕС наложи нови санкции по режима за руски дестабилизиращи действия. На 24 септември в списъка беше добавена Ксения Фьодорова, бивш ръководител в RT France, заради участие в чуждестранна информационна манипулация и намеса. С последното решение санкциите по този конкретен режим вече обхващат 81 физически лица и 20 организации.

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  • Подготвят нови санкции срещу Русия

Калас съобщи още, че ЕС подготвя допълнителни предложения за включване на лица и организации в санкционните списъци заради войната в Украйна.

„Трябва да увеличим натиска, подготвяме предложение за разширяване на списъка със санкционираните, свързани с финансирането и военнопромишления комплекс на Русия“, заяви тя.

По думите ѝ близо 3000 лица и организации вече са обхванати от санкции на ЕС, свързани с Русия.

На 22 септември ЕС удължи с три години индивидуалните санкции срещу приблизително 3000 руски физически лица и организации. В същото време от списъка бяха извадени двама руски бизнесмени, което предизвика критики от Украйна и някои държави членки.

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  • Недостиг на способности и помощ за Украйна

Сред основните теми на заседанието е и необходимостта от преодоляване на недостига в отбранителните способности на европейските държави.

Министрите обсъждат също възможностите за спешно снабдяване на Украйна със средства за противовъздушна отбрана.

По-рано Калас подчерта, че Украйна изпитва недостиг на прехващачи за противовъздушната си отбрана и призова европейските държави да предоставят наличните системи и боеприпаси, когато това е възможно.

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Дневният ред на срещата в Брюксел включва подкрепата за Украйна, противодействието на руската „сенчеста флота“, отбранителната индустриална кооперация и хибридните заплахи.

„Има нужда държавите от ЕС да работят повече заедно“, обобщи Калас.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел - Николай Желязков      
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