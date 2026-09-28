Кая Калас: Русия подготвя нови саботажи в ЕС, разузнаванията трябва да са готови

Р усия подготвя нови саботажни действия срещу демокрацията в Европейския съюз, чиято цел е да разделят европейските общества и да отслабят подкрепата за Украйна. За това предупреди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел.

Кая Калас: Хибридните атаки на Русия няма да спрат подкрепата на ЕС за Украйна

„Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в ЕС с цел да раздели обществото, да го разубеди за подкрепата за Украйна“, заяви Калас.

По думите ѝ европейските разузнавателни служби трябва да бъдат готови да реагират още преди подобни действия да бъдат осъществени.

На заседанието на Съвета на ЕС по външни работи във формат „Отбрана“ министрите обсъждат и хибридните заплахи. Сред темите са начините за по-добра координация между държавите членки и възможността за общи правила при извънредни ситуации и хибридни атаки.

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Предупреждението на Калас идва на фона на засилени действия на ЕС срещу руски хибридни операции.

Европейските институции определят като хибридни заплахи широк спектър от действия, сред които саботаж, кибератаки, намеса и манипулация на информация, опити за влияние върху изборни процеси, атаки срещу критична инфраструктура и нарушения на въздушното пространство. Според Европейската служба за външна дейност подобни действия са се увеличили след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Само преди дни ЕС наложи нови санкции по режима за руски дестабилизиращи действия. На 24 септември в списъка беше добавена Ксения Фьодорова, бивш ръководител в RT France, заради участие в чуждестранна информационна манипулация и намеса. С последното решение санкциите по този конкретен режим вече обхващат 81 физически лица и 20 организации.

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Подготвят нови санкции срещу Русия

Калас съобщи още, че ЕС подготвя допълнителни предложения за включване на лица и организации в санкционните списъци заради войната в Украйна.

„Трябва да увеличим натиска, подготвяме предложение за разширяване на списъка със санкционираните, свързани с финансирането и военнопромишления комплекс на Русия“, заяви тя.

По думите ѝ близо 3000 лица и организации вече са обхванати от санкции на ЕС, свързани с Русия.

На 22 септември ЕС удължи с три години индивидуалните санкции срещу приблизително 3000 руски физически лица и организации. В същото време от списъка бяха извадени двама руски бизнесмени, което предизвика критики от Украйна и някои държави членки.

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Недостиг на способности и помощ за Украйна

Сред основните теми на заседанието е и необходимостта от преодоляване на недостига в отбранителните способности на европейските държави.

Министрите обсъждат също възможностите за спешно снабдяване на Украйна със средства за противовъздушна отбрана.

По-рано Калас подчерта, че Украйна изпитва недостиг на прехващачи за противовъздушната си отбрана и призова европейските държави да предоставят наличните системи и боеприпаси, когато това е възможно.

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Дневният ред на срещата в Брюксел включва подкрепата за Украйна, противодействието на руската „сенчеста флота“, отбранителната индустриална кооперация и хибридните заплахи.

„Има нужда държавите от ЕС да работят повече заедно“, обобщи Калас.