България

"Не на вандализма": Протест в подкрепа на семействата на жертвите от "Петрохан" и Околчица

Демонстрацията ще се проведе пред Съдебната палата в София

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 07:19
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П ротест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа „Петрохан“ и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред Съдебната палата в София и е под надслов „Не на вандализма“. 

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на „Петрохан“ и го определят като опит за гавра с паметта на жертвите и тормоз над близките им, предава NOVA.

На 23 септември лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов съобщи, че е премахнал паметната плоча, поставена в района на прохода „Петрохан“. В публикация в социалните мрежи той определи съществуването ѝ като „позор, срам и унижение“ и заяви, че за монтирането ѝ не е било издадено разрешение от Община Берковица.

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Трифонов отправи остри критики и към символите и имената, изписани върху плочата. По думите му тя поставя редом името на човек, когото той нарича „педофил-убиец“, и имената на загиналите. Лидерът на ИТН заяви още, че след като местната власт не е предприела действия за премахването ѝ, той е направил това сам.

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По-късно на място пристигна Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в кемпер под Околчица. Тя определи случилото се като недопустимо и заяви, че при проблем с разрешителния режим близките е можело да бъдат потърсени от институциите и санкционирани по установения ред. Асенова подчерта, че плочата е била поставена в памет на шестима починали и призова прокуратурата да се самосезира.

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От Община Берковица потвърдиха, че за поставянето на плочата не е било поискано разрешение. След случая на място пристигнаха разследващи, а плочата беше иззета с тежка техника във връзка с проверката. 

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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