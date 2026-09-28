България

Полицейска гонка с 200 км/ч край Бургас завърши с катастрофа

Преследването продължило 35 километра, двама мъже са задържани след оказана съпротива

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 08:03
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35-километрово полицейско преследване в Бургаско завърши с катастрофа и задържането на двама мъже. По време на гонката автомобилът се е движел на места със скорост между 180 и 200 км/ч, навлизал е в насрещното движение и е преминал на червен светофар.

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За случая разказа в ефира на „Здравей, България“ инспектор Георги Димитров от дирекция „Пътен контрол“ към РУ-Поморие.

  • Всичко започнало с проверка

Около 13:30 часа в събота полицейски патрул забелязал автомобил с ловешка регистрация, който се движел необичайно и криволичел по пътното платно.

Униформените подали светлинен и звуков сигнал и стоп палка, за да извършат проверка. Водачът обаче не се подчинил и ускорил.

Автомобилът поел в посока Бургас, като на моменти навлизал в насрещното движение. Полицаите едновременно се опитвали да го следват и да предупреждават останалите участници в движението за опасността.

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  • Скорост до 200 км/ч

Преследването продължило към Каблешково, като на места скоростта на автомобила достигала между 180 и 200 км/ч.

Друг полицейски екип също направил опит да спре колата, но водачът отново не изпълнил разпореждането. В Каблешково автомобилът преминал и на червен светофар, след което продължил към Бургас.

Гонката приключила в землището на село Брястовец. Автомобилът навлязъл по черен път, ударил се в земна маса и спрял.

Двамата мъже излезли от колата и побягнали. След като не изпълнили полицейските разпореждания, служителите използвали тейзър. При задържането двамата оказали съпротива и се наложило да бъдат използвани физическа сила и помощни средства.

При преследването и задържането няма пострадали полицаи или граждани.

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  • Шофьорът никога не е имал книжка

Зад волана бил 37-годишен мъж, който никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство.

По данни на полицията той е бил установяван да шофира без книжка и през 2024 г.

Пробата му за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотични вещества е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

Спътникът му е 28-годишен. При личния му обиск полицаите открили кристалообразно вещество, за което се предполага, че е наркотик.

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По данни на инспектор Димитров и той е бил установяван в миналото да управлява автомобил след употреба на наркотични вещества.

Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа, след което са освободени.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата на полицията продължава, а материалите предстои да бъдат предадени на прокуратурата.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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