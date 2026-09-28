Масово напрежение в Ботевград: Жандармерия овладя саморазправа между 100 души и побой

С биване между четирима мъже и последвало струпване на около 100 души пред хранителен магазин са регистрирани в Ботевград в рамките на едно денонощие. За случаите съобщиха от полицията.

Около 1:10 часа в нощта срещу неделя в Районното управление в Ботевград е получен сигнал за сбиване пред заведение в града.

Изпратените на място полицейски служители установили, че конфликтът е възникнал между четирима мъже. Един от участниците е настанен в болница с фрактура на подбедрицата.

По случая е образувано досъдебно производство.

Минути след 13:00 часа същия ден в полицията е получен сигнал за множество агресивно настроени граждани, събрали се пред хранителен магазин в града с намерение за саморазправа.

За своевременно овладяване на ситуацията и опазване на обществения ред към адреса са насочени екипи на полицията и жандармерията.

На място са установени около 100 души.

За срок до 24 часа е задържан 42-годишен криминално проявен местен жител, който счупил стъклопакет на търговския обект. Той е заплатил стойността на нанесените материални щети. По случая е регистрирана преписка.

Полицията продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства и установяване на всички лица, съпричастни към извършените нарушения.