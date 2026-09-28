Свят

„Готови сме за Апокалипсис“: Иран отправи тежко предупреждение към САЩ

„Ако питате нас, няма причина да се връщаме към дипломацията, но аз все пак опитвам чрез дипломация, защото смятам, че не бива да пропускаме нито един шанс за мир“, каза Абас Арагчи

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 септември 2026, 11:47
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В ъншният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че Техеран е подготвен за война от типа „Апокалипсис“ (doomsday war) със САЩ, но в същото време държи вратата за дипломацията отворена.

(Във видеото: Весела Чернева: Тръмп е изправен пред труден избор заради войната с Иран)

„Ако питате нас, няма причина да се връщаме към дипломацията, но аз все пак опитвам чрез дипломация, защото смятам, че не бива да пропускаме нито един шанс за мир“, каза Арагчи.

„Готови сме да преговаряме толкова, колкото сме готови и да се изправим пред всяко предизвикателство... Ние стоим твърдо срещу всяка агресия срещу нас, дори ако се стигне до война с мащаба на Апокалипсис“, категоричен е той, цитиран от The Independent.

Доналд Тръмп публично отхвърли иранското предложение за повторно отваряне на Ормузкия проток и край на бойните действия, заявявайки, че САЩ „печелят с огромна преднина“.

Въпреки това иранските представители отговориха с настояване, че дипломацията е единственото решение, на фона на информации, че Тръмп планира да възобнови бойните действия след вътрешните избори през ноември.

„Нашите условия са ясни и всяко действие за повторното отваряне на Ормузкия проток зависи от това тези условия да бъдат изпълнени. Само решение, постигнато чрез преговори, може да ги изведе от тази патова ситуация“, публикува Арагчи в социалните мрежи.

Арагчи беше представил седемдневния план пред американските преговарящи в кулоарите на Общото събрание на ООН.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
Иран САЩ Абас Арагчи Доналд Тръмп дипломация преговори война Ормузки проток външна политика напрежение
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