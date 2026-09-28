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Разбитата „шаманска“ секта край Пловдив: Какво представляват психоактивните кактуси и защо МВР следи и други групи

Испански гражданин използва „висши духове“ и халюциногенни отвари за подчинение на последователи – разбор на опасностите, правната сива зона и предвидените наказания

28 септември 2026, 11:31
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С пециализирана операция на ДАНС и ОДМВР - Пловдив пресече дейността на псевдодуховна група, практикувала нетрадиционни ритуали с употреба на психоактивни вещества. Задържан за 24 часа е чужд гражданин (от държава членка на ЕС), срещу кого е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив.

Случаят повдигна сериозни въпроси относно навлизането на неошамански практики у нас, физическите и психическите рискове от употребата на естествени халюциногени и начините, по които подобни структури упражняват контрол върху граждани.

ДАНС разбиха секта - задържаха шаман, използвал психоактивни вещества при ритуали

Схема за подчинение: „Висши духове“ и психоактивни вещества

Според събраните от ДАНС оперативни данни, задържаният мъж е изградил мрежа от последователи, върху които е прилагал систематично психологическо въздействие. Механизмът е разчитал на две основни лоста:

Псевдодуховна манипулация: Лидерът се е представял за единствен посредник на „висши духове“ и притежател на древно духовно знание, като е обещавал на последователите си физическо и ментално излекуване.

Сетивен натиск чрез субстанции: Употребата на отвари и психоактивни вещества по време на ритуалите е поставяла участниците в състояние на изменено съзнание, което ги е правило изключително внушаеми и зависими от фигурата на "водача".

В хода на акцията са разпитани като свидетели 14 български граждани, участвали в сбирките на групата.

ДАНС разби секта - задържаха шаман, използвал психоактивни вещества при ритуали

Опасният арсенал: Какво иззеха службите?

При претърсванията разследващите са конфискували 30 саксии с кактуси, за които има данни, че съдържат психоактивни съставки, гъби и бутилки с тъмна течност. Всички иззети материали са изпратени за физико-химична и ботаническа експертиза, която трябва официално да даде отговор за точния им химически състав.

Ботанически и токсикологичен контекст

Макар прокуратурата да очаква окончателните лабораторни резултати, експертите посочват с какво най-често се сблъсква криминалистиката при подобни ритуални групи:

Психоактивни кактуси: В световната практика и криминалистиката под тази категория обикновено попадат видове, съдържащи мескалин - силен естествен халюциноген. Тези растения се използват за приготвяне на отвари, които предизвикват дълбоки промени във възприятията, зрителни халюцинации и загуба на реалност.

Психоактивни гъби: Най-често съдържат псилоцибин или псилоцин – съединения, влияещи пряко върху серотониновите рецептори в мозъка, водещи до изопачаване на сетивните възприятия.

Тъмната течност: В сходни неошамански практики подобни бутилки обикновено съдържат концентрирани чайове или екстракти (като известната отвара Аяуаска или извлеци от самите кактуси), съдържащи високи концентрации на психотропни алкалоиди.

Здравните рискове: Фалшиво изцеление с реални последици

Психиатрите и токсиколозите предупреждават, че неконтролираната употреба на подобни вещества, особено под ръководството на самозвани "лечители", крие огромни опасности:

  • Остри психични кризи: Мескалинът и псилоцибинът могат да отключат латентни психични заболявания (като шизофрения или тежка психоза).
  • Загуба на автономия: Приемът на такива субстанции в контролирана от друг среда премахва критичното мислене и прави съзнанието лесна жертва на психологически манипулации.
  • Физическа токсичност: Комбинирането на различни ботанически екстракти може да доведе до остри токсични реакции, сърдечни смущения и увреждания на черния дроб.

Правната сива зона: Къде свършва декоративното растение и къде започва престъплението?

Образуваното досъдебно производство е по чл. 354а от НК (държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества) и чл. 354в от НК (отглеждане на растения, съдържащи наркотични вещества).

Тук юридическата рамка съдържа важен детайл, който назначената експертиза трябва да изясни:

Растението срещу веществото: Отделни видове кактуси не са изрично упоменати по име в списъците на забранените за отглеждане растения у нас (за разлика от индийския коноп). Те могат да бъдат закупени свободно като декоративни цветя.

Границата на закона: В момента, в който дадено растение съдържа вещество от Списък I (като мескалина) и започне неговото отглеждане, обработка, варене на чай или сушене с цел консумация и разпространение, законът го третира като тежко наркотично престъпление.

Ето защо лабораторната експертиза е от ключово значение - тя трябва да потвърди дали иззетите 30 саксии съдържат отровни/наркотични алкалоиди и дали отглеждането им е било с цел получаване на наркотично вещество.

МВР с предупреждение: Подобни групи има и на други места

Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че акцията в Пловдивско не е единичен случай. Службите за сигурност разполагат с оперативна информация за други действащи групи на територията на България, които прилагат сходни методи.

„Имаме такава информация и работим по нея активно. Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация на тяхната дейност и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигне до нещо по-сериозно“, заяви вътрешният министър.

Разследването по случая продължава, като предстои прокуратурата да прецени дали да поиска по-строга мярка за неотклонение спрямо задържания испански гражданин след изтичането на 24-часовия му арест.

Експертен поглед: Превенция, юридически граници и 10 години дейност на светло

Случаят с разбитата група в Пловдивско повдига съществени въпроси за границата между личната вяра, превенцията на държавата и реалното престъпление, коментираха експерти в ефира на NOVA NEWS. Според криминалния психолог проф. Калин Гайдаров основният дефект в случая е липсата на своевременна превенция. Той подчертава, че модерната полицейска дейност трябва да идентифицира подобни рискови практики, преди те да застрашат здравето, живота или имуществото на хората, а не да се реагира постфактум, когато структурата вече е развила активна дейност.

От своя страна бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов обърна внимание на правната страна на казуса, като разкри, че въпросната организация е функционирала абсолютно открито близо 10 години като легално регистрирано НПО. По думите му трябва ясно да се разграничават духовните търсения на гражданите от подсъдното поведение. Доц. Иванов посочи, че към момента официалните данни от ДАНС сочат единствено за извършено престъпление, свързано с държане на наркотични вещества, без налични данни за противодържавна дейност. Намесата на правоохранителните органи е напълно оправдана и задължителна в момента, в който дадена общност престъпи закона и премине към измама, психологическа принуда или незаконна търговия със забранени субстанции.

Източник: БГНЕС / NOVA/ МВР    
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