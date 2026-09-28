10 жертви на пътя през уикенда: ИПБ с отворено писмо до премиера Румен Радев

И нститутът за пътна безопасност (ИПБ) отправи остри критики към правителството заради политиката по пътна безопасност. В открито писмо до министър-председателя Румен Радев от организацията заявяват, че констатират „пълен срив“ в управлението на сектора.

Според ИПБ в правителството цари „институционална анархия“, а за петте месеца управление на „Прогресивна България“ не се наблюдава промяна в транспортната среда.

Като аргумент от института посочват и броя на загиналите при катастрофи през изминалия уикенд. По техни данни в събота и неделя по пътищата са загинали 10 души, което организацията определя като „национален рекорд по пътна смъртност“.

Още през август ИПБ критикува управленската програма на „Прогресивна България“, като заяви, че в нея липсват достатъчно конкретни мерки за пътната безопасност.

Какво настоява ИПБ

В откритото писмо институтът отправя пет конкретни искания към премиера.

Сред тях е Румен Радев да поеме контрола върху Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта и съобщенията, както и да сложи край на конфликта между институциите по темата за пътната безопасност.

От ИПБ настояват още да започне незабавна промяна на пътната среда и да бъде определен единен политически център, който да носи отговорност за пътната безопасност.

Организацията поставя и въпроса за начина, по който се разходват публични средства за ремонт на пътища. Според ИПБ не трябва да се отпускат „десетки милиони за ремонти без предварителна оценка на риска“.

От института настояват още отговорността за състоянието на пътната инфраструктура и безопасността да бъде ясно определена, така че да не се стига до прехвърляне на отговорност между различни държавни структури.

Ето какво гласи и пълният текст на писмото, без редакторска намеса:

КЪРВАВ РЕКОРД, 12 МЪРТВИ И 62 РАНЕНИ ЗА 48 ЧАСА ИЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СРИВ?

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Пълния срив в политиката по пътна безопасност, липсата на реални действия и институционалната анархия в правителството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Институтът за пътна безопасност се обръща към Вас с изключителна тревога: системата за пътна безопасност се срива, а във Вашето правителство цари пълен хаос на принципа „Орел, рак и щука“.

Макар на 9 септември правителството Ви гръмко да обяви „мегареформа“, 20 дни по-късно резултатът е нулев. Всички министри се разграничават един от друг и водят свои собствени, нерегламентирани политики:

Институционални войни и мегаломания: Министърът на регионалното развитие образува дисциплинарно производство срещу директора на Националното тол управление, докато същият този директор се готви да прави „мегаагенция“ под шапката на Министерството на транспорта. В същото време регионалният министър публично се разграничава от политиките на МВР и Транспортното министерство. Всеки министър работи сам за себе си.

Задкулисен натиск от МВР: На 24 септември министър Демерджиев се опита тихо-мълком да прокара през депутати скандален законопроект за изменение на ЗДвП, отхвърлен от абсолютно всички заинтересовани страни. Министърът на транспорта лично призова депутатите да НЕ го подкрепят, а самите народни представители си признаха, че текстът им е пряко „натресен“ от МВР. След петчасово заседание и телефонно обаждане от вътрешния министър, лобистките текстове бяха насилствено форсирани.

100 милиона евро без оценка на риска: Регионалното министерство похарчи над 100 млн. евро за ремонти, раздадени на строителни фирми за подмяна на асфалт там, където е най-удобно за усвояване, а не където има реална необходимост и спасяване на животи.

Трагичният резултат от Вашето 5-месечно управление:

Транспортната среда остава абсолютно непроменена. Само за изминалите събота и неделя по пътищата загинаха 10 души – национален рекорд по пътна смъртност! Тъй като медиите отказват да упражнят натиск, цялата отговорност за този срив пада пряко върху Вас.

НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ:

1. Спрете задкулисното законотворчество: Прекратете прокарването на лобистки текстове на МВР през депутати зад гърба на Министерския съвет.

2. Спрете безконтролното харчене: Забранете раздаването на десетки милиони за ремонти без предварителна оценка на риска.

3. Въведете ред сред министрите: Вземете на личен контрол и прекратете войната между МВР, МРРБ и Министерството на транспорта.

4. Поемете единна отговорност: Определете единен политически център, който да носи отговорност за пътната безопасност.

5. Преминаване към реални мерки: Незабавно започнете промяна на пътната среда, базирана на спасени животи, а не на празни думи.

Господин министър-председател,

Пътната безопасност не се управлява с телефонен натиск, ведомствени войни и раздаване на милиони на удобни фирми. Бездействието Ви струва човешки животи всеки ден.

Екип на Института за пътна безопасност.