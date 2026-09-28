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Скандалът с домашната ракия: Какво всъщност означават новите правила и предвижда ли се глоба от 1000 евро?

Забраняват ли казаните, защо подарената бутилка се превръща в проблем и кой наистина рискува солена глоба - разбор на новите правила в закона

28 септември 2026, 10:43
Скандалът с домашната ракия: Какво всъщност означават новите правила и предвижда ли се глоба от 1000 евро?
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П роектозакон за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикуван за обществено обсъждане на правителствения портал Strategy.bg, предизвика вълна от недоволство и политически коментари. Опозицията в лицето на Божидар Божанов и Асен Василев алармира за спорни текстове, според които държането на подарена домашна ракия може да доведе до драстични санкции.

Проверката на фактите показва какви са реалните законови предложения и как те засягат обикновения потребител.

Митове и истини: Варенето остава законно, но съхранението се затяга

Забранява ли се варенето?

Не. Гражданите продължават да имат право да варят ракия за собствено и семейно потребление в регистрираните специализирани малки обекти за дестилиране (т.нар. селски казани).

Има ли нови ограничения за съхранението?

Да. Предложените текстове определят строго къде може да се държи дестилираният алкохол и кои лица имат право да го притежават.

Юридическият превод: Какво гласи новият член 100?

Предложената нова редакция на чл. 100 от ЗАДС съдържа две ключови ограничения:

Без домашен алкохол в бизнеса (чл. 100, ал. 1):

Забранява се съхранението на ракия, произведена в малки казани, в помещения, където се осъществява стопанска дейност - офиси, магазини, заведения, сервизи и складове. Основната цел тук е да се спре нерегламентираната продажба на наливен алкохол в търговската мрежа без платен акциз.

Забрана за държане от лица извън семейството (чл. 100, ал. 2):

Текстът гласи, че произведена в малки казани ракия може да се държи единствено от лицето, посочено като получател в издадения акцизен данъчен документ, или от членовете на неговото семейство.

Къде е капанът за обикновения човек?

Ако си сварите ракия законно на казан и си платите дължимия акциз, вие и вашето семейство имате пълното право да я държите у дома. Ако обаче подарите бутилка от същата ракия на приятел, той не е вписан в акцизния документ и не е ваш роднина.

Тъй като в текста липсва минимален праг за лични нужди (например "до 2 литра"), съхранението на тази подарена бутилка формално се превръща в административно нарушение.

Размер на предвидените глоби

Санкциите за нарушаване на тези правила са заложени в новия чл. 113а от законопроекта и са финансово осезаеми:

Нарушител Първо нарушение Повторно нарушение
Физически лица Двойният размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1 000 евро Двойният размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 евро
Фирми и ЕТ Двойният размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 евро Двойният размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4 000 евро

Контекст и следващи стъпки

От Министерството на финансите аргументират мерките с необходимостта от пресичане на сивия сектор и ограничаване на незаконната търговия с алкохол. В същото време политически фигури определят текста като правен абсурд, който превръща традиционния подарък между съседи или приятели в подсъдно нарушение.

Промените все още не са влезли в сила и не са гласувани от Народното събрание. Проектът се намира в процедура на обществено обсъждане, където граждани, организации и браншови асоциации могат да изпращат възражения и предложения за коригиране на спорните параграфи.

 

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