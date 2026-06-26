България

Демерджиев обеща обстойни проверки на всички опасни пътни участъци и състоянието на мантинелите

"Средствата от Фонда за пътна безопасност трябва да бъдат използвани целенасочено", заяви вътрешният министър

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 13:22
Демерджиев обеща обстойни проверки на всички опасни пътни участъци и състоянието на мантинелите
Източник: БТА

С редствата от Фонда за пътна безопасност трябва да бъдат използвани целенасочено и въз основа на конкретни предложения от всички институции, които носят отговорност за безопасността по пътищата. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в село Балван.

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По думите му предложенията няма да идват единствено от областните дирекции на МВР, а и от стопаните на пътищата и останалите компетентни институции.

„Поставили сме задача на областните дирекции на полицията да изготвят предложения за всеки един опасен пътен участък“, посочи вътрешният министър.

Демерджиев коментира и необходимостта от цялостна проверка на предпазните съоръжения по републиканската пътна мрежа. Според него в редица случаи се вижда как автомобили преминават през мантинели, които би трябвало да предотвратят подобни тежки инциденти.

„Виждате как един автомобил, който не е натоварен, безпрепятствено минава през мантинели, чиято задача е да не допускат това. Вчера разговарях и с регионалния министър по тази тема. Ние ще направим всичко необходимо чрез съответните експертизи да се изясни дали тези мантинели са законосъобразно поставени, дали отговарят на изискванията и дали могат успешно да изпълняват функциите си. Той също пое ангажимент да бъдат проверени мантинелите по пътищата, начинът, по който са монтирани, и дали отговарят на нормативните изисквания“, заяви министърът.

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По думите му проверките няма да се ограничат само до състоянието на предпазните съоръжения. Ще бъде обърнато внимание и на качеството на пътната инфраструктура.

„Прави впечатление, че кражбите при изграждането и ремонтирането на пътища са напреднали. Давам пример с Кърджалийския регион, където има много еднолентови пътища. Очевидно не само дебелината на настилката, но и широчината на пътя влияят върху цената, а някои хора предпочитат да присвояват средствата, вместо да ги влагат по предназначение“, коментира Демерджиев.

Министърът съобщи още, че е възложил конкретни задачи на отговорните структури в МВР и очаква резултатите от предприетите мерки да започнат да се виждат в кратки срокове.

По отношение на ролята на институциите в пътната безопасност Демерджиев подчерта, че отговорността не е само на полицията.

„Делът на полицията по отношение на пътната безопасност в цивилизованите държави е около 30%. Всяка друга отговорна институция трябва възможно най-бързо да изпълни своята част от ангажиментите. Ние се опитваме да ги събудим и ще продължим да го правим, защото всеки човешки живот е важен и ценен“, каза още вътрешният министър.

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Изявлението на Иван Демерджиев идва ден след поредната тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която тир навлезе в насрещното движение и се сблъска челно с лек автомобил. При инцидента загинаха баща и двете му малолетни деца, а случаят предизвика нова вълна от обществени въпроси за състоянието на пътната инфраструктура, ефективността на предпазните съоръжения и контрола върху тежкотоварния трафик.

След трагедията Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие обявиха съвместни проверки на рисковите участъци и на състоянието на мантинелите по републиканската пътна мрежа. Паралелно с това беше заявено, че средствата от Фонда за пътна безопасност ще бъдат насочвани приоритетно към места с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия и доказан риск за участниците в движението.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
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