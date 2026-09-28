„Алтернатива за Германия“ не спечели нито един кметски пост на балотажите в Долна Саксония

К райнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) не успя да спечели нито един кметски пост на балотажите, проведени в неделя в северозападната германска провинция Долна Саксония, предаде ДПА.

Общо 123 балотажа за избор на кметове и ръководители на райони се проведоха в провинцията. До втория тур се стигна, след като на първия, преди две седмици, нито един от кандидатите не получи необходимите над 50% от гласовете.

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„Алтернатива за Германия“, която провежда антиимиграционна политика, имаше възможност за първи път да спечели ръководен пост в местната власт в Долна Саксония. Трима нейни кандидати достигнаха до балотаж, но и тримата загубиха срещу кандидати на други политически сили или независими кандидати.

Резултатите в отделните градове

В Залцгитер досегашният кмет Франк Клингебил от консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц беше преизбран с 74,7% от гласовете. Кандидатката на АзГ Патрисия Майр получи 25,3%.

На първия тур преди две седмици Клингебил също беше начело с 45,6% от гласовете, докато Майр получи 25,7%.

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В Мюнстер, в окръг Хайдекрайс, независимата кандидатка Анна Адамчак беше избрана за кмет с 80,5% от гласовете. Кандидатът на АзГ Кристоф Вайнад получи 19,5%.

В Бокенем, близо до Хилдесхайм, независимият кандидат Йенс Люер спечели с 69,6% от гласовете срещу кандидата на АзГ Феликс Мул, за когото гласуваха 30,4% от избирателите.

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Резултатите в Хановер

В Хановер, столицата на Долна Саксония, досегашният кмет Белит Онай от партията на Зелените спечели балотажа с 61,5% от гласовете. Неговият съперник Аксел фон дер Ое от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) получи 38,5%.

Начело на регион Хановер ще застане Ева Бендер от ГСДП, която спечели 69,4% от гласовете. Съперникът ѝ Оливер Юнк от ХДС получи 30,6%.

Всички резултати към момента са предварителни.