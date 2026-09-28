Свят

„Алтернатива за Германия“ не спечели нито един кметски пост на балотажите в Долна Саксония

Трима кандидати на антиимиграционната партия загубиха на втория тур на местните избори, а гласуването обхвана общо 123 балотажа

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 11:57
„Алтернатива за Германия“ не спечели нито един кметски пост на балотажите в Долна Саксония
Източник: EPA/БГНЕС

К райнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) не успя да спечели нито един кметски пост на балотажите, проведени в неделя в северозападната германска провинция Долна Саксония, предаде ДПА.

Общо 123 балотажа за избор на кметове и ръководители на райони се проведоха в провинцията. До втория тур се стигна, след като на първия, преди две седмици, нито един от кандидатите не получи необходимите над 50% от гласовете.

ХДС на Мерц печели в Долна Саксония, но АзГ удвоява резултата си

„Алтернатива за Германия“, която провежда антиимиграционна политика, имаше възможност за първи път да спечели ръководен пост в местната власт в Долна Саксония. Трима нейни кандидати достигнаха до балотаж, но и тримата загубиха срещу кандидати на други политически сили или независими кандидати.

  • Резултатите в отделните градове

В Залцгитер досегашният кмет Франк Клингебил от консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц беше преизбран с 74,7% от гласовете. Кандидатката на АзГ Патрисия Майр получи 25,3%.

На първия тур преди две седмици Клингебил също беше начело с 45,6% от гласовете, докато Майр получи 25,7%.

Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия

В Мюнстер, в окръг Хайдекрайс, независимата кандидатка Анна Адамчак беше избрана за кмет с 80,5% от гласовете. Кандидатът на АзГ Кристоф Вайнад получи 19,5%.

В Бокенем, близо до Хилдесхайм, независимият кандидат Йенс Люер спечели с 69,6% от гласовете срещу кандидата на АзГ Феликс Мул, за когото гласуваха 30,4% от избирателите.

Нов изборен успех за АзГ в Германия: Какво означава резултатът за Мерц и ХДС

  • Резултатите в Хановер

В Хановер, столицата на Долна Саксония, досегашният кмет Белит Онай от партията на Зелените спечели балотажа с 61,5% от гласовете. Неговият съперник Аксел фон дер Ое от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) получи 38,5%.

Начело на регион Хановер ще застане Ева Бендер от ГСДП, която спечели 69,4% от гласовете. Съперникът ѝ Оливер Юнк от ХДС получи 30,6%.

Всички резултати към момента са предварителни.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Елена Инджева    
Германия Долна Саксония Алтернатива за Германия Местни избори Балотаж Крайнодесни ХДС Избори за кмет Хановер Политика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Случаят

Случаят "Петрохан": Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си

Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич

Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич

По-скъпи кредити и по-малко от ваучерите: Какво може да донесат данъчните промени през 2027 г.

По-скъпи кредити и по-малко от ваучерите: Какво може да донесат данъчните промени през 2027 г.

Напитка, която лъже дрегера: Гърция разследва и българска връзка

Напитка, която лъже дрегера: Гърция разследва и българска връзка

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
10 често срещани здравословни проблема при Помераните

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 1 ден
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 1 ден
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дрон от типа „Шахед“

Защо новите руски дронове с реактивни двигатели са по-трудни за спиране

Свят Преди 3 минути

Дроновете от типа „Шахед“, използвани от Русия, преди даваха на украинците повече време за реакция. Най-новите оръжия с реактивни двигатели могат драстично да съкратят този интервал, като някои от тях достигат скорост над 500 км/ч, което ги прави по-трудни за прехващане. Русия вече ги произвежда в огромни количества

Президентските избори в Сърбия вероятно ще са на 13 декември

Президентските избори в Сърбия вероятно ще са на 13 декември

Свят Преди 13 минути

Вотът се очаква да бъде насрочен след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври

<p>Шаман, ритуали и психоактивни вещества: Нови разкрития след акцията край Калофер</p>

Шаманът от сектата край Калофер: Разследват дали негови последователи са прехвърляли коли и имущество

България Преди 26 минути

14 българи са разпитани като свидетели, а при претърсванията са открити кактуси, гъби и бутилки с течност, които предстои да бъдат изследвани

Какво знаем за „терористичния“ инцидент край базата на Кралските военновъздушни сили, използвана във войната с Иран

Какво знаем за „терористичния“ инцидент край базата на Кралските военновъздушни сили, използвана във войната с Иран

Свят Преди 59 минути

Петима мъже бяха арестувани по подозрение в „подготовка на терористичен акт“ край RAF Феърфорд, база, използвана от САЩ

От най-точните до най-закъсняващите зодии: Къде сте вие

От най-точните до най-закъсняващите зодии: Къде сте вие

Любопитно Преди 1 час

Някои хора пристигат по-рано на срещи, докато други постоянно карат хората да ги чакат. Астролозите отдават тази разлика на личностните черти на хората, родени под различни зодиакални знаци

,

“Не всичко е чалга” с дует Гарсия

Любопитно Преди 1 час

България и още три държави искат промяна на правилата за болестите по овцете и козите

България и още три държави искат промяна на правилата за болестите по овцете и козите

Свят Преди 1 час

София, Атина, Букурещ и Никозия ще поставят въпроса пред Европейската комисия и настояват за промени в действащото законодателство

Външният министър на Иран Абас Арагчи

„Готови сме за Апокалипсис“: Иран отправи тежко предупреждение към САЩ

Свят Преди 1 час

„Ако питате нас, няма причина да се връщаме към дипломацията, но аз все пак опитвам чрез дипломация, защото смятам, че не бива да пропускаме нито един шанс за мир“, каза Абас Арагчи

Къде бизнесът губи пари, без да го вижда в сметката си за ток

Къде бизнесът губи пари, без да го вижда в сметката си за ток

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Какво издава профилът на потребление за един бизнес

Какво издава профилът на потребление за един бизнес

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Разбитата „шаманска“ секта край Пловдив: Какво представляват психоактивните кактуси и защо МВР следи и други групи

България Преди 2 часа

Испански гражданин използва „висши духове“ и халюциногенни отвари за подчинение на последователи – разбор на опасностите, правната сива зона и предвидените наказания

Мадона пренаписа историята: Грабна 7 награди на MTV след 23 години пауза

Мадона пренаписа историята: Грабна 7 награди на MTV след 23 години пауза

Любопитно Преди 2 часа

След 23 години отсъствие от сцената на VMA, поп иконата взриви залата с новите си хитове, спечели най-престижните отличия за вечерта и за пореден път показа на по-младите си колежки как се владее шоубизнесът

Бизнесът предлага друг данък за ваучерите и оспорва свръхпечалбата

Бизнесът предлага друг данък за ваучерите и оспорва свръхпечалбата

Парите ни Преди 2 часа

АИКБ иска по-ниско облагане на ваучерите за храна и има сериозни възражения срещу новия налог за шест сектора

Масово напрежение в Ботевград: Жандармерия овладя саморазправа между 100 души и побой

Масово напрежение в Ботевград: Жандармерия овладя саморазправа между 100 души и побой

България Преди 2 часа

Четирима мъже са се сбили пред заведение, а часове по-късно полиция и жандармерия са изпратени заради струпване на хора

<p>Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова</p>

СГС даде ход на ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова

България Преди 2 часа

Обвинението е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице

„До скоро в рая“: Тайната история на вековното гробище за домашни любимци край Париж

„До скоро в рая“: Тайната история на вековното гробище за домашни любимци край Париж

Любопитно Преди 2 часа

До 1958 г. там вече са погребани 40 000 животни, включително не само кучета и котки, но и коне, птици, риби и дори маймуна. Сред „обитателите“ му са и знаменитости като кучето-филмова звезда Ринтинтин и Мусташ, ветеран от Наполеоновите войни

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg
1

Каква е легендата за Момчиловата крепост

sinoptik.bg

Хилари Дъф на 39 - една жена с много лица

Edna.bg

Рая Пеева и първият куклен театър на малката Леа

Edna.bg

Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си, убит в кемпера под Околчица

Nova.bg

Кола беше затисната между тролей и камион при катастрофа в София (СНИМКИ)

Nova.bg