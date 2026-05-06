Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

Публикувани снимки и данни за контакти между Юлиян Янков и бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров повдигат въпроси за близки отношения, макар пряка връзка със схемата да не е официално доказана. Самият Лазаров не е коментирал публично твърденията

6 май 2026, 09:17
Р азследване на Антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средства за т.нар. безплатна пътна помощ у нас. В студиото на предаването „Здравей, България“ по NOVA София Желева и Кристиян Юлзари обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства, в размер на няколко милиона евро месечно, се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите.

По думите на Юлзари плащанията се извършват чрез договори на Агенция „Пътна инфраструктура“ с 33 фирми за поддръжка на пътища. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма – „Юнит Асист“, свързвана с Юлиян Янков, известен с прякора „Картофа“. Според разследването тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успява да покрива дейност в цялата страна.

Желева допълни, че на практика липсват доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения дори част от обозначените пунктове по автомагистралите вече не съществуват. Въпреки твърденията, че са обслужени хиляди автомобили, няма публично достъпни данни, които да потвърдят мащаба на услугата.

Ключов въпрос остава защо всички 33 фирми избират един и същ подизпълнител. Според събраната информация в сектора е имало указания дейността да се насочва именно към тази компания, но официално обяснение липсва. От Антикорупционния фонд подчертават, че именно институциите трябва да изяснят дали става дума за координирана схема и къде реално отиват средствата.

Допълнителни съмнения пораждат и данни за плащания от страна на МВР към същата фирма. По информация, получена по Закона за достъп до обществена информация, в периода 2023-2025 г. са превеждани средства за репатриране на автомобили по разследвания, като значителна част от тях са насочени именно към „Юнит Асист“, въпреки че изборът на изпълнители се описва като „случаен“.

Публикувани снимки и данни за контакти между Юлиян Янков и бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров повдигат въпроси за близки отношения, макар пряка връзка със схемата да не е официално доказана. Самият Лазаров не е коментирал публично твърденията.

Според Кристиян Юлзари става дума за пари от данъците на гражданите, за които липсва ясна информация – кой ги получава, защо и каква реална услуга се предоставя срещу тях. Пример за това е т.нар. безплатна пътна помощ – дейност, за която държавата плаща милиони, но за която повечето шофьори дори не подозират, че съществува.

София Желева подчертава, че разликата между „на хартия“ и реалността е съществена. По документи подобни услуги са заложени още от около 2014 г. чрез различни договори за пътна поддръжка. В същото време, според данни от бранша, реално функциониращата система за безплатна пътна помощ във вида, в който се представя днес, съществува едва от лятото на 2025 г. Още по-притеснително е, че има индикации за извършвани плащания за тази дейност и преди това, без ясно доказателство, че услугата действително е била предоставяна.

Юлзари допълва, че съществуват конкретни договори за превъзлагане, които показват, че пътна помощ е била извършвана и преди 2025 г., но при неясни условия. По думите му, фирми са били търсени инцидентно – често в извънредни ситуации, когато други отказват да реагират. Това поставя въпроса дали системата изобщо е функционирала организирано, или е била по-скоро формална.

Източник: Nova.bg    
Антикорупционен фонд Пътна помощ Корупция Държавни средства Юнит Асист Агенция Пътна инфраструктура Юлиян Янков Картофа Финансови злоупотреби Схеми с обществени поръчки МВР
