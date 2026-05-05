Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета

Асен Василев обяви, че ПП няма да подкрепят правителство на „Прогресивна България“

Обновена преди 1 час / 5 май 2026, 15:30

"Възраждане" поиска от Йотова референдум за връщане на лева
Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Лекари се борят за живота на жена след нападението с нож във Варна

„Ще бъдем конструктивни и имаме идеи за бюджета“, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на консултациите при президента Илияна Йотова във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

„Надяваме се, че ще има чуваемост от страна на „Прогресивна България“, добави Василев.

„Изборите свършиха и българските граждани дадоха ясен мандат и знак какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се това да бъде правилно разчетено от „Прогресивна България“, посочи той.

Божанов пред Йотова: Няма да мълчим

„Първият ясен мандат, който беше даден е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през сваляне на тяхната охраната, за да не са по-равни от всички други народни представители“, заяви Василев.

Преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване на броя на министерствата поиска лидерът на „Продължаваме промяната“.

По време на консултациите държавният глава се поинтересува как ПП виждат бюджета и реформите в съдебната система.

Василев постави на първо и второ място въпросите свързани с премахване на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Лидерът на ПП също така призова настоящия ВСС да не разкрива конкурси за назначаване на областни ръководители на съдилища, защото това е „неморално и нямат обществена подкрепа за това“.

Асен Василев се спря много подборно на икономическата ситуацията в страната. Той на практика отхвърли твърденията на някои политици за тежката финансова ситуация като цитира конкретни цифри.

Според неговия анализ, базиран на данните на Министерство на финансите, в момента във фискалния резерв има 6.5 милиарда евро. От тях 2 милиарда са достатъчни, за да се гарантира Сребърния фонд.

„Новото правителство влиза с буфер от около 4 милиарда евро. Това е достатъчно, за да бъде приет бюджета и да няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска „Прогресивна България“ трябва да бъде много внимателно обосновано“, категоричен е Асен Василев. 

По отношение на бюджета Василев даде примери със своя последен престой във финансовото министерство през 2023 г., когато отново имахме удължителен бюджет, а редовният се приемаше в средата на лятото. Тогава предлаганият проектобюджет е бил с дефицит от 6.4% 

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

„Заварих проектобюджет, който беше направен без никакви реформи в него. Той беше на дефицит 6.4%. В рамките на 30 дни успяхме да внесем доста реформи свързани със събираемостта, доста амбициозна капиталова програма, която се изпълни. Тогава казаха, че този бюджет бил нереалистичен, но той се изпълни“, каза Василев.

Той предупреди, че в днешната ситуация, когато имаме ескалираща война с Иран и растящи нагоре цени на енергоносителите, инфлацията също ще се покачва. В тази ситуация трябва да се повишат доходите на най-уязвимите и това може да се случи като се спрат течовете. 

Василев посочи като важни мерки да се извърши преглед на заплащането в държавната администрация и да се намали броят на министерствата, което в настоящата ситуация е напълно реалистично, защото правителството няма да е коалиционно. „Когато започна този преглед през 2024 г., се оказа, че има длъжности в администрациите, които са недофинансирани и други, които са един път и половина по-високи заплати. Тук говорим за хора от постоянната администрация, а не от политическия кабинет“, обясни Василев.

Коментирайки конкретно ситуацията с българските финанси, той заяви, че приходите растат с 15%. „При 7% инфлация и 3% ръст на икономиката, проблемът не е в приходната част. Не трябва да се пипат данъците. Проблемът е в разходната част, която се стабилизира през април месец“, обобщи Василев.

Според депутата от ПП Николай Денков не е достатъчно да изберем нов ВСС, не е достатъчна  само антикорупционна комисия. „Важно е как ще запълним с хора, които имат експертиза и опит, и морал и интегритет, за да си свършат работата, и да не се поддават на икономическо, криминално влияние“, каза той.

„Важна е темата как ще се подходи към процедурите за избор на нови членове на ВСС и надявам се избор на нова антикорупционна комисия. Освен, че тя е част от условията за получаване на средства от ПВУ, тя ни е жизнено необходима като работещ орган, за да може най-накрая бандитите да ги е страх от нещо в тази държава. Като се спрат кражбите, всичко ще си дойде на мястото“, подчерта Денков. 

„Ще държим високо в нашите приоритети избора на антикорупционна комисия и избора на членовете на ВСС по невиждан досега начин, в който номинации да могат да се получават и от обществените и професионалните организации“, каза той.

„Спокойно може да влезем в 3 процента дефицит и българските граждани да не обеднеят“, заяви Асен Василев след консултациите при президента.

Той напомни, че пред държавния глава от ПП поставиха два основни въпроса – наистина да започне разграждането на модела "Борисов-Пеевски", което минава през няколко стъпки и изборът на Висш съдебен съвет (ВСС), както и да бъде свалена охраната на лидерите на ГЕРБ и на ДПС. 

Според Василев трябва да има мораториум върху избора на нови съдии в съдилищата до избора на нов ВСС. 

Лидерът на ПП е категоричен, че трябва да се започне с истински голям, широк антикризисен пакет. По думите му картината е подобна на тази от 2022 г. 

На въпроса от ПП ще подкрепят ли правителство на „Прогресивна България“ в пленарна зала, Василев отговори, че със сигурност няма да го подкрепят, като отбеляза, че ПГ на ПБ имат достатъчно мнозинство.

Източник: БТА, БГНЕС    
Свалиха правителството на Румъния

"Кажи му, че е прав": Стратегията на Мерц за справяне с гнева на Тръмп

Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета

Рекордни 45 млн. евро на километър за част от АМ „Струма

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Volkswagen представя „Най-зрелищния Golf R до момента“

Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 10 часа
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 9 часа
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 10 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 11 часа
