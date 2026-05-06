Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

В сряда ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°.

В София максималните температури ще са около 25°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще си развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад, но след обяд ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще се доближи до средното.

Вижте в нашата галерия : Къде никога не става студено

През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива.

Източник: НИМХ

Дневните температури ще са по-ниски, в повечето места между 20° и 25°. Минималните ще се повишават и в петък ще са предимно между 7° и 12°.

Източник: НИМХ

Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, ще има и слънчеви часове. Вятърът там ще е от юг-югозапад, слаб до умерен.

През почивните дни вятърът ще се ориентира от север-северозапад. Краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.

В понеделник вятърът временно ще стихне, а по-късно ще е от югоизток. На места все още ще има валежи, но вероятността за гръмотевична дейност е по-малка. Ще има повече слънце, ще започне затопляне. Във вторник вероятността за валежи намалява още, а с усилването на вятъра от юг-югозапад дневните температури ще достигат на отделни места до 29°-30°.