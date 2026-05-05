Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

"Сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата", заяви Николай Найденов

5 май 2026, 10:05
Заради поскъпването на

Заради поскъпването на "Гражданска отговорност": КФН започва проверки

"Прогресивна България" пред президента Йотова: Обещаваме край на политическата криза
З а два месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничават. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов в ефира на NOVA.

"Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища – на този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата”, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 г. има сключен договор между АПИ и „Автомагистрали” на стойност 569 милиона лева, като 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само три, изобщо не са започнати 53, а в процес на изпълнение са 33", каза още служебният министър.

"Свлачището на пътя Смолян – Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебният министър. Свлачището не е регистрирано, а възстановяването на пътя ще отнеме близо две години", добави министърът.

По отношение на сградата, която се намира до свлачището, Найденов смята, че тя най-вероятно трябва да се събори.

Министърът коментира и темата с черния път с дължина 1,5 км, свързващ двете населени места.

"Ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни и коли на Спешна помощ".

Във връзка с пътя, по който минава трасето на Джиро д'Италия, Найденов обясни, че има некачествен ремонт в отсечката Долна Баня – Костенец.

"Взети са мерки, маркировката се оправя", допълни той. По негови думи фирмата изпълнител ще бъде санкционирана. „За самото състезание това не е фатално”, допълни той.

Във връзка с информацията, че положеният асфалт е 2 см служебният министър каза, че установяването на такива факти се извършва само от Института за пътища и мостове или частни лицензирани фирми и лаборатории.

"Всички играчи извън това, моля, да си говорят колкото искат, но трябва да покажат лиценз, методика и резултати спрямо нея, както и дипломи", подчерта Найденов.

Източник: NOVA    
Прозрачност Договори АПИ Финансови нарушения Свлачища Пътища Николай Найденов Некачествени ремонти Разследване Авансови плащания
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Тейлър Суифт за последен път присъства на Met Gala през 2016 г., когато бе съпредседател на събитието с тема „Manus et Machina"

Столичният ХоРеКа сектор работи на скорости, които останалата страна усеща със закъснение...

16-годишен намушка три пъти свой връстник с нож във Велико Търново

16-годишният извършител е в ареста, след като рани свой връстник при пазара в кв. „Бузлуджа"; по случая е образувано следствено дело

На 6 май студиото „Парадът на храбростта" ще покаже честванията на националния празник в България

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Според съоснователя на Anthropic съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса. Това ще отвори изцяло нови възможности пред тях, но съответно и рискове, за които подготовката трябва да започне още сега

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

Сред засегнатите региони има и отдалечени територии

Посетихме централата на Xpeng, където се ражда бъдещето

Xpeng не е автомобилна компания, тя е технологична компания, произвеждаща хуманоидни роботи, летящи коли и супер мощни чипове. Бъдещето, според тях, е като от филмов сюжет. И не е далеч

По данни на Google Trends през последните три месеца търсенията на тема "фитнес" в България бележат един константен интерес, който се очаква да се увеличи със затоплянето на времето и наближаването на лятото

Ранените са 61

Белият дом беше блокиран за кратко, докато властите разследваха инцидента

Подготовка за 6 май: Военни самолети летят в небето над София днес

Празничният ден ще бъде отбелязан с традиционния водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия

БезГранично: Емигрант в Люксембург - рай за висок стандарт на живот в сърцето на Европа

Португалци, французи, италианци, белгийци и все повече хора от трети страни избират Люксембург заради стабилната икономика, високите заплати и качеството на живот

МААЕ: При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ "Запорожие"

Диета, която е твърде тежка на животински продукти, носи своите опасности

