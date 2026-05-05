Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

З а два месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничават. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов в ефира на NOVA.

"Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища – на този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата”, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 г. има сключен договор между АПИ и „Автомагистрали” на стойност 569 милиона лева, като 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само три, изобщо не са започнати 53, а в процес на изпълнение са 33", каза още служебният министър.

"Свлачището на пътя Смолян – Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебният министър. Свлачището не е регистрирано, а възстановяването на пътя ще отнеме близо две години", добави министърът.

По отношение на сградата, която се намира до свлачището, Найденов смята, че тя най-вероятно трябва да се събори.

Министърът коментира и темата с черния път с дължина 1,5 км, свързващ двете населени места.

"Ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни и коли на Спешна помощ".

Във връзка с пътя, по който минава трасето на Джиро д'Италия, Найденов обясни, че има некачествен ремонт в отсечката Долна Баня – Костенец.

"Взети са мерки, маркировката се оправя", допълни той. По негови думи фирмата изпълнител ще бъде санкционирана. „За самото състезание това не е фатално”, допълни той.

Във връзка с информацията, че положеният асфалт е 2 см служебният министър каза, че установяването на такива факти се извършва само от Института за пътища и мостове или частни лицензирани фирми и лаборатории.

"Всички играчи извън това, моля, да си говорят колкото искат, но трябва да покажат лиценз, методика и резултати спрямо нея, както и дипломи", подчерта Найденов.