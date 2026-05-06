Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Тя признава, че е влязла в предаването почти на шега, без да очаква докъде може да стигне. Дори не е споделила с близките си за кастинга, докато не става ясно, че ще бъде част от формата

6 май 2026, 09:27
Остър недостиг на обществени тоалетни в Ню Йорк преди Мондиал 2026
Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026
Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос
Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala
Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим
Папи Ханс: Престъпление е срещу културата да се лъже за поп музиката
Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро
„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

Десислава Трифонова гостува в „Кухнята след Ада“ с увереността на човек, който е постигнал целта си - да стигне до черните куртки и да се нареди сред най-добрите в кулинарната надпревара. За нея това не е просто етап, а доказателство, че усилията ѝ са имали смисъл.

Тя признава, че е влязла в предаването почти на шега, без да очаква докъде може да стигне. Дори не е споделила с близките си за кастинга, докато не става ясно, че ще бъде част от формата. Впоследствие обаче подхожда изключително сериозно и не се отказва, независимо от напрежението и трудните моменти.

В кухнята Трифонова се сблъсква с едно от най-големите си предизвикателства - да бъде лидер сред хора с повече професионален опит. Самата тя като последният оцелял хоби готвач не крие, че това ѝ е било трудно, но именно този процес я кара да открие нови качества в себе си. Признава, че често е премълчавала, когато е трябвало да говори, но с времето е започнала да осъзнава колко повече може.

Личният ѝ живот също се оказва под светлините на прожекторите. Тя откровено говори за връзката си, възникнала по време на предаването и за това какво означава тя извън формата. Признава, че може би не всичко е било достатъчно премислено, но вярва, че когато двама души се намерят, нещата просто се случват. Категорична е, че взаимоотношенията им със Събков не са били стратегия за стигане по-напред в предаването, а естествен процес.

Трифонова разказва и за периода преди предаването - за опитите да задържи предишната си връзка в името на семейството, за трудните решения и за уроците, които е научила по пътя. Днес гледа напред с по-голяма яснота и увереност в себе си.

Освен кулинарията, Десислава говори и за миналото си в спортните танци - сфера, която я е научила на дисциплина, постоянство и борбеност. Въпреки това усеща, че пътят ѝ вече е в кухнята, където иска да се развива все повече.

Какво е коствало мястото ѝ сред най-добрите? Как са реагирали родителите ѝ на взаимоотношенията ѝ със Събков? И какви са следващите ѝ стъпки - както в кухнята, така и в личния живот?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

