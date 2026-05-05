ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

"Ще направим всичко възможно да подобрим качеството на управлението", отбеляза Томислав Дончев

Обновена преди 14 минути / 5 май 2026, 11:31
Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Лекари се борят за живота на жена след нападението с нож във Варна

Засилен трафик преди Гергьовден: Близо 75 000 коли напускат София

Заради поскъпването на "Гражданска отговорност": КФН започва проверки

"Прогресивна България" пред президента Йотова: Обещаваме край на политическата криза
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Д ържавният глава провежда консултации с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията. Малко след 11:30 ч. на "Дондуков" 2, преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, пристигнаха представители на втората политическа сила в 52-рото Народно събрание ГЕРБ-СДС.

За срещата с президента дойдоха Рая Назарян, Йорданка Фандъкова и Томислав Дончев.

"Прогресивна България" пред президента Йотова: Обещаваме край на политическата криза

"Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултациите преди съставянето на новия кабинет и започването на неговата работа. Благодаря и за това, че проявявате голямо разбиране в този напрегнат момент. Благодаря ви и за встъпителните ви думи при откриването на 52-рото Народно събрание, в които и аз, и моите колеги видяхме и чухме голямо желание за конструктивизъм в следващия мандат". С тези думи дъражвният глава Илияна Йотова се обърна към тримата представители на коалицията ГЕРБ-СДС. 

По думите на президента в момента България се намира в нова политическа ситуация, каквато не е имало от повече от 20 години.

"Една политическа формация - „Прогресивна България“, като първа политическа сила, спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се това да донесе стабилност и условия за развитието на една просперираща България, като от голямо значение за това ще бъде и работата на българската опозиция в Народното събрание", подчерта тя. 

И добави, че разчита на дългогодишния  опит като управляваща политическа сила на ГЕРБ-СДС.

"Вярвам, че разполагате с експерти и необходимата експертиза, за да предлагате добри идеи и занапред. Очаквам в Народното събрание да бъдете опозиция, която не само ще отстоява своите позиции, но и ще осъществява ясен, съдържателен парламентарен контрол", изрази надежда президентът. 

От своя страна Томислав Дончев изтъкна, че за политическата формация е важно колкото се може по-скоро България да има редовно правителство.

"Има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всичи ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място е бюджетът. Бихме се раздвали да видим курс към свиване на дефицита", посочи той. 

"Смятам, че това може да бъде приоритет, споделян от почти всички партии в пленарната зала, защото тук не става дума за партийни интереси, а за бъдещето на страната. Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване. И макар ролята на опозицията обичайно да е да критикува и да предлага алтернатива, декларирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за част от тези тежки решения, особено - ако те са с реформаторски профил", обеща Дончев. 

И беше категоричен, че с действията си ГЕРБ-СДС ще направи всичко възможно да подобри качеството на управлението - да го подкрепя, когато предлага правилни решения, да го критикува, когато решенията са неправилни, както и да представя, там където е удачно и приложимо, алтернативни политики.

"Това е ролята на опозицията", изтъкна той.

Рая Назарян от своя страна изрази задоволството си от факта, че има стабилно парламентарно мнозинство, избрало бързо председател на НС.

"Ще продължим със законодателните инициативи по ПВУ. Всички добри предложения, касаещи законодателната реформа могат да разчитат на нашата подкрепа", подчерта Назарян. 

По думите ѝ на този етап най-важно е първо да има редовно правителство. След това да се видят неговият състав и структура.

"В зависимост от това следва да бъдат конституирани и съответните парламентарни комисии, които да започнат работа и да разпределят законопроектите. За нас е важно да видим дали правителството ще припознае законопроектите, включително тези, внесени от служебното правителство, независимо дали се отнасят до ПВУ, за да се разбере дали ще се работи по тях или ще се изготвя нова програма. Разбира се, необходимо е да се пристъпи и към избора на нов Висш съдебен съвет", изтъкна тя. 

Йорданка Фандъкова изрази надежда, че ще продължи модернизацията в сферата на образованието, по която формацията също има отношение.

"Надявам се да постигнем консенсус по темите "Образование" и "Култура", посочи тя. 

Първи при държавния глава на консултации дойдоха от "Прогресивна България". По-късно предстои държавният глава да разговаря с представители на останалите пет парламентарни групи в 52-рото Народно събрание – на „Движение за права и свободи – ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Според Конституцията

президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател. Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва на 30 април. За председател на парламента беше избрана Михаела Доцова от "Прогресивна България". Конституирани бяха шест парламентарни групи. "Продължаваме промяната" и "Демократична България", които се явиха на изборите в коалиция, регистрираха две отделни парламентарни групи.

Държавен глава Консултации Правителство Народно събрание ГЕРБ-СДС Политически сили Илияна Йотова Томислав Дончев Опозиция Конституция
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Без договор: ОДМВР-София е плащала на фирма без договор за репатриране на веществени доказателства

„Тест за толерантност" в спалнята: Как френски скаути са „ловували" момичета за Епстийн

Криптовалути, избягал бизнесмен и милиони: Полски скандал разпалва сблъсък между Туск и Навроцки

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята"

16-годишен намушка три пъти свой връстник с нож във Велико Търново

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране": Ето как звездата избегна затвора

Съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса

Схема за „бързо забогатяване" източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

Посетихме централата на Xpeng, където се ражда бъдещето

