ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

Д ържавният глава провежда консултации с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията. Малко след 11:30 ч. на "Дондуков" 2, преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, пристигнаха представители на втората политическа сила в 52-рото Народно събрание ГЕРБ-СДС.

За срещата с президента дойдоха Рая Назарян, Йорданка Фандъкова и Томислав Дончев.

"Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултациите преди съставянето на новия кабинет и започването на неговата работа. Благодаря и за това, че проявявате голямо разбиране в този напрегнат момент. Благодаря ви и за встъпителните ви думи при откриването на 52-рото Народно събрание, в които и аз, и моите колеги видяхме и чухме голямо желание за конструктивизъм в следващия мандат". С тези думи дъражвният глава Илияна Йотова се обърна към тримата представители на коалицията ГЕРБ-СДС.

По думите на президента в момента България се намира в нова политическа ситуация, каквато не е имало от повече от 20 години.

"Една политическа формация - „Прогресивна България“, като първа политическа сила, спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се това да донесе стабилност и условия за развитието на една просперираща България, като от голямо значение за това ще бъде и работата на българската опозиция в Народното събрание", подчерта тя.

И добави, че разчита на дългогодишния опит като управляваща политическа сила на ГЕРБ-СДС.

"Вярвам, че разполагате с експерти и необходимата експертиза, за да предлагате добри идеи и занапред. Очаквам в Народното събрание да бъдете опозиция, която не само ще отстоява своите позиции, но и ще осъществява ясен, съдържателен парламентарен контрол", изрази надежда президентът.

От своя страна Томислав Дончев изтъкна, че за политическата формация е важно колкото се може по-скоро България да има редовно правителство.

"Има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всичи ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място е бюджетът. Бихме се раздвали да видим курс към свиване на дефицита", посочи той.

"Смятам, че това може да бъде приоритет, споделян от почти всички партии в пленарната зала, защото тук не става дума за партийни интереси, а за бъдещето на страната. Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване. И макар ролята на опозицията обичайно да е да критикува и да предлага алтернатива, декларирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за част от тези тежки решения, особено - ако те са с реформаторски профил", обеща Дончев.

И беше категоричен, че с действията си ГЕРБ-СДС ще направи всичко възможно да подобри качеството на управлението - да го подкрепя, когато предлага правилни решения, да го критикува, когато решенията са неправилни, както и да представя, там където е удачно и приложимо, алтернативни политики.

"Това е ролята на опозицията", изтъкна той.

Рая Назарян от своя страна изрази задоволството си от факта, че има стабилно парламентарно мнозинство, избрало бързо председател на НС.

"Ще продължим със законодателните инициативи по ПВУ. Всички добри предложения, касаещи законодателната реформа могат да разчитат на нашата подкрепа", подчерта Назарян.

По думите ѝ на този етап най-важно е първо да има редовно правителство. След това да се видят неговият състав и структура.

"В зависимост от това следва да бъдат конституирани и съответните парламентарни комисии, които да започнат работа и да разпределят законопроектите. За нас е важно да видим дали правителството ще припознае законопроектите, включително тези, внесени от служебното правителство, независимо дали се отнасят до ПВУ, за да се разбере дали ще се работи по тях или ще се изготвя нова програма. Разбира се, необходимо е да се пристъпи и към избора на нов Висш съдебен съвет", изтъкна тя.

Йорданка Фандъкова изрази надежда, че ще продължи модернизацията в сферата на образованието, по която формацията също има отношение.

"Надявам се да постигнем консенсус по темите "Образование" и "Култура", посочи тя.

Първи при държавния глава на консултации дойдоха от "Прогресивна България". По-късно предстои държавният глава да разговаря с представители на останалите пет парламентарни групи в 52-рото Народно събрание – на „Движение за права и свободи – ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Според Конституцията

президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател. Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва на 30 април. За председател на парламента беше избрана Михаела Доцова от "Прогресивна България". Конституирани бяха шест парламентарни групи. "Продължаваме промяната" и "Демократична България", които се явиха на изборите в коалиция, регистрираха две отделни парламентарни групи.