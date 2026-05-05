"Възраждане" поиска от Йотова референдум за връщане на лева

"Хората се нуждаят от бързо свършена работа поне две направления - бюджетът и промените в съдебната система".

Това каза президентът Илияна Йотова по време на консултациите с представители на партия "Възраждане" във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

От партията предупредиха за опасност България да тръгне по дълговата спирала, по която вървеше Гърция - към фалит на държавата.

"Това, което смятаме, че трябва да се направи, е да се проведат разговори за връщане на българския лев, защото само така можем да излезем от тази ситуация, в която сме поставени в момента", изтъкна Славчев.

ПП няма да подкрепят правителство на „Прогресивна България“

"Нечувана е инфлацията за последните години и затова искаме връщане на българския лев. 604 хиляди българи се подписаха за референдум за отлагане за влизане на България в еврозоната, след това управляващите от ГЕРБ, ПП-ДБ, БСП, отхвърлиха това, въпреки че бяхме изпълнили всички изисквания на закона. След това вашият предшественик Румен Радев инициира референдум буквално преди година. Вие тогава подкрепихте", посочи Ангел Славчев.

Нито един от представителите на "Възраждане" не бе депутат.

От "Възраждане" поискаха иницииране от страна на Йотова на референдум за връщане на българския лев.

"Това го дължим на българския народ", каза Славчев.

Освен това той призова са сваляне на санкциите срещу Русия.

Славчев прогнозира, че при сваляне на санкциите цените на горивата биха паднали с 30-40%, което автоматично ще доведе до поевтиняване на стоките от първа необходимост и храната.

От "Възраждане" поставиха и въпроса за намаляване на въглеродните квоти, които според тях изкуствено повишават цената на електроенергията във вреда за българския бизнес и граждани.

Йотова му отговори, че и тя не харесва много от политиките на ЕС и е подкрепила "Възраждане" за референдума, който беше отхвърлен, но сега "трябва да бъдем реалисти".

"Една политика, за да бъде успешна, тя трябва да бъде направена в съответното време и място", подчерта Йотова.