Свят

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

5 май 2026, 21:42
Източник: AP/БТА

У нгарската полиция съобщи, че разследва компании, които години наред са имали почти монопол върху доходоносните държавни договори за комуникационни кампании при управлението на Виктор Орбан.

Разследването е по подозрения в присвояване и пране на пари. Това е първият случай, в който властите обявяват проверка срещу фирми, свързани с ключов съюзник на Орбан, след като изборите миналия месец сложиха край на 16-годишното му управление.

Новият премиер Петер Мадяр, който трябва да положи клетва тази събота, призова институциите да не позволят на приближени до Орбан да изнасят капитали в чужбина след изборите. Проевропейският консерватор обеща смяна на режима, включително борба с корупцията и връщане на откраднати държавни активи.

„Може да се леят крокодилски сълзи и да се имитира разкаяние, но няма прошка за онези, които ограбват унгарския народ“, написа Мадяр във Фейсбук.

Полицията съобщи, че е започнала разследване срещу „неизвестен извършител“ за „присвояване и пране на пари“.

„Разследването включва и проверка на трансакции, свързани с организатора на събития, за които самият ръководител на компанията говори вчера пред медиите“, се казва в изявлението.

Полицията добави, че по случая са „иззети средства и са замразени банкови сметки“. Води се и друго разследване, свързано със същата група, за „завишени цени по договори“.

Дюла Балаши, когото унгарски медии наричат „краля на пропагандата“ заради ролята му в медийните кампании на правителството на Орбан, се оплака в понеделник, че фирмените му сметки са замразени.

Бизнесменът предложи също да предаде на държавата компаниите си и част от инвестициите, направени с печалбите им.

В интервю за сайта „Контрол“ Балаши отрече да има „какво да крие“. Той заяви, че доброволно предлага да прехвърли фирмите, защото дейностите, които те са изпълнявали, са по-подходящи за публичния сектор.

Мадяр коментира, че интервюто показва как системата на Орбан „може да се срути много по-бързо, отколкото някой си мисли“.

Източник: БГНЕС    
