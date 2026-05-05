Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

С лужители на португалските правоохранителни органи, разследващи случаи на предполагаеми изтезания в два полицейски участъка в центъра на Лисабон, задържаха днес 15 полицейски служители, с което общият брой на обвинените и арестуваните достигна 25, предаде "Ройтерс", като се позова на полицията и прокуратурата.

През януари прокуратурата повдигна обвинения срещу двама полицейски служители за изтезания над бездомници и мигранти, както и за публикуване на снимки от тези действия в онлайн част с десетки други служители на реда, което доведе до разширяване на разследването.

Всеки трети арестуван бил изтезаван, твърди БХК

Двамата ги очаква съдебен процес, като според обвинителния акт те са с повдигнати обвинения за изтезания, жестокост и злоупотреба с власт. Единият от тях е обвинен и в изнасилване, грабеж и подправяне на документи.

През март още седем души бяха задържани във връзка с разследването.

Полицията потвърди днешните арести, сред които беше и един цивилен, но отказа да посочи дали задържаните за заподозрени в извършването на изтезания или в това, че не са докладвали за злоупотреби, на които са били свидетели лично или чрез публикуваните видеозаписи.

Прокуратурата заяви, че за злоупотребители с власт е било съобщено както от други полицейски служители в участъците, така и от някои от жертвите, но посочи само няколко такива свидетелства, като отбеляза, че повечето полицаи, които според твърденията са знаели за случващото се, са мълчали.

На Острова: 400 полицаи уволнени заради порно

Правозащитни организации като "Амнести интернешънъл" (Amnesty International) отдавна изразяват безпокойство във връзка с полицейското насилие в Португалия.

Макар да приветстваха разследването приветства разследването "Амнести интернешънъл" заяви, че публикуването на снимки и съобщения за действията им в чатове и социалните мрежи в този конкретен случай показва "огромно чувство за безнаказаност" сред полицейските служители.