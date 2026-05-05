Премиерът Гюров се качи на изтребител F-16

В навечерието на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май, министър-председателят Андрей Гюров посети Трета авиационна база край Граф Игнатиево.

Премиерът се запозна с хода на реализация на инфраструктурните проекти, които се изпълняват на територията на базата във връзка с експлоатацията на новите изтребители F-16 Block 70.

Източник: Министерски съвет

Министър-председателят проведе среща с ръководството на базата и поздрави военнослужещите по случай професионалния им празник.

Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16 Block 70, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май с демонстриране способностите на авиационната техника.