Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

Обновена преди 43 минути / 5 май 2026, 13:17
ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция
ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство
Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред
Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана
Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско
Лекари се борят за живота на жена след нападението с нож във Варна
Засилен трафик преди Гергьовден: Близо 75 000 коли напускат София
Заради поскъпването на "Гражданска отговорност": КФН започва проверки

Х ора с увреждания излязоха на протест пред сградата на Столичната община под надслов „Лична мобилност и право на достоен живот“. Демонстрацията се проведе на 5 май – Международния ден за протест на хората с увреждания, като участниците настояха за реални мерки за по-достъпна градска среда, транспорт и равен достъп до обществения живот.

С плакати „Да живеем с достойнство под едно и също небе“ и „Специализиран транспорт или специализиран хаос? Искаме одит сега!“ протестиращите изразиха недоволството си от липсата на достатъчно услуги и инфраструктура, съобразени с нуждите им.

„Тук сме хора с увреждания, които се затрудняваме от градската среда и градския транспорт. В София има 15 000 таксита, но нито едно не е приспособено за хора в инвалидни колички“, заяви председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев, който е сред организаторите на протеста.

По думите му наличният специализиран транспорт е крайно недостатъчен – едва около десетина микробуса обслужват над 20 000 души с различни затруднения, включително хора в инвалидни колички, със зрителни увреждания и трудно подвижни граждани.

Колев припомни, че още през 2024 г. е била представена програма на общината за подобряване на достъпността на над 20 ключови обекта – метростанции, подлези, кръстовища и тротоари. „Пускали сме писма, реализирали сме срещи, но все още няма нищо направено. Затова на днешния ден казваме – моля ви, направете нещо за нас“, подчерта той.

Сред основните проблеми, посочени от протестиращите, са некачествени тротоари, липса на рампи, труднодостъпни подлези, както и случаи, при които служители на градския транспорт не оказват съдействие на хора с увреждания при използване на съоръженията.

Заместник-кметът по социални дейности Надежда Бачева се срещна с протестиращите и заяви, че общината работи поетапно за подобряване на достъпната среда, но процесът се затруднява от липсата на приет бюджет.

По думите ѝ през 2024–2025 г. са осигурени над 2 млн. евро за достъпност в училища и образователни институции, а през миналата година са изградени над 17 000 кв. м тротоари със съоръжения за улеснен достъп.

„Хората имат право да се придвижват свободно навсякъде. Когато дълго време нещо не е било правилно, то не може да се случи изведнъж. София е голяма и това изисква време“, каза Бачева.

От своя страна директорът на дирекция „Транспорт“ Иван Николов посочи, че мобилността остава едно от най-сериозните предизвикателства. Той обясни, че общината няма правомощия да задължи таксиметровите компании да осигурят достъпни автомобили за хора в инвалидни колички и е необходимо решение на национално ниво.

„Разполагаме с 17 буса, като тази година доставихме още три, и с още шест автобуса чрез общинско дружество. С 23 превозни средства се опитваме да осигурим тази услуга за всички“, посочи Николов, като допълни, че право на специализиран транспорт имат над 22 000 души.

Той отбеляза още, че около 80% от градския транспорт вече е достъпен чрез нископодови превозни средства, като се очаква през следващата година този дял да достигне 100%.

Заместник-кметът по строителство Никола Лютов също коментира, че през 2024 г. са изградени над 170 000 кв. м нови тротоари, а от началото на тази година – още над 7000 кв. м.

По отношение на подлезите той съобщи, че ново звено в общината ще извърши пълно картографиране на над 500 транспортни съоръжения в столицата. „Ще знаем какъв е техният индекс на достъпност и рисков индекс, за да можем да бъдем проактивни, а не само реактивни“, заяви Лютов.

Въпреки заявените мерки, протестиращите настояват за по-бързи и конкретни действия, които да гарантират реална промяна в ежедневието на хората с увреждания.

Източник: БТА/Николета Василева    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Ела Лангли си върна трона: Хитът Choosin' Texas отново е №1

Кънтри звездата доминира в „Билборд“ за осма седмица, след като детронира Оливия Родриго. Докато Бруно Марс и Оливия Дийн си проправят път към върха, Лангли демонстрира пълна хегемония, класирайки и второ парче в престижния Топ 5 на чарта

