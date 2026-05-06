След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

Д окладите, че газовият кратер Дарваза затихва, може да не означават точно това, което хората си мислят.

Десетилетните пламъци на така наречените „Порти на ада“ в Туркменистан най-накрая започват да отслабват. Но докато властите и природозащитниците отдавна настояват огънят да бъде потушен, тази последна новина може да не е толкова добра, колкото ни се иска.

"В него има нещо страховито": Гаснат пламтящите "порти на ада" в Туркменистан

Газовият кратер Дарваза, както е официалното име на обекта, представлява огромна яма в пустинята Каракум, станала световноизвестна с непрекъснатите си пламъци, които горят от 70-те години на миналия век. Съществуват няколко непотвърдени истории за неговия произход, но най-широко приеманата версия гласи, че през 1971 г. съветски геолози случайно са пробили огромно находище на природен газ, докато са търсили петрол.

Къде са "Портите на ада", които СССР инцидентно откри

За да предотвратят изпускането на токсични газове в атмосферата, съветите решават да запалят газа, очаквайки той да изгори бързо. Това обаче се оказва поредната грешна сметка. Земята пропада, образувайки кратер с ширина 70,1 метра и дълбочина 20,1 метра. Пет десетилетия по-късно ямата все още гори, поглъщайки природния метан, който непрекъснато излиза от земята.

Днес кратерът е популярна, макар и труднодостъпна туристическа атракция (за влизане в Туркменистан е необходима специална покана), която дори послужи за декор в рекламна кампания на туркменския президент. През последните няколко години обаче наблюдатели отчитат, че огънят на „Портите на ада“ започва да затихва.

През 2025 г. Туркменистан обяви на международна конференция, че пламъците в Дарваза отслабват и стават все по-малко видими. „Намаляването [на огъня] е почти трикратно“, заяви на форума Ирина Луриева, директор в държавната енергийна компания „Туркменгаз“.

Тя допълни, че промените са потвърдени от независими сателитни данни, предоставени от Capterio – британска компания, специализирана в разработването на проекти и консултирането за намаляване на изгарянето на съпътстващ газ в нефтената и газовата промишленост.

Кадри от дрон показват "вратата на ада"

Според правителството на Туркменистан това отслабване се дължи на два кладенеца, пробити близо до кратера през 2024 г., които извличат природния газ директно от подземното находище. От Capterio обаче имат друго обяснение. Според информация на New York Times, мониторинговата компания смята, че пламъците са започнали да отслабват още преди пробиването на кладенците, и все още не е ясно дали естествени процеси не са допринесли за цялостното затихване.

Как се влиза в огнен кратер?

Ще бъде ли наистина добре, ако „Портите на ада“ най-после се затворят?

New York Times съобщава, че въпреки отслабването на пламъците, пълното им изгасване е малко вероятно в близко бъдеще. Освен това кратерът продължава да отделя огромно количество метан всяка година.

В периода между 2022 и 2025 г. от кратера са се отделяли средно по около 1300 килограма метан на час, показват данни на неправителствената организация Carbon Mapper. През октомври 2025 г. емисиите на метан дори са се повишили до 1960 килограма на час.

Макар това количество да е по-малко от газа, отделян от някои от големите нефтени и газови находища, то все пак остава значителен източник на емисии, допринасящи за глобалното затопляне. За щастие, когато изгаря в кратера, метанът се превръща във въглероден диоксид СО 2 което го прави малко по-малко вреден за околната среда. Ако огънят изгасне напълно, чистият метан – който е около 30 пъти по-силен от въглеродния диоксид при задържането на топлина в атмосферата – ще се отделя директно в околната среда. Докато CO 2 е основният двигател на климатичните промени в дългосрочен план, метанът е вторият най-разпространен парников газ и съставлява около 11% от глобалните емисии.

Така че, въпреки че пламъците днес са по-слаби, отколкото в миналото, в момента няма признаци те да изчезнат напълно в близко бъдеще – което всъщност може да се окаже добра новина за планетата.