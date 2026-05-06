Любопитно

След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

Огненият кратер гори вече повече от половин век, подхранван от изтичащ от земните недра метан. И макар интензивността на пламъците да намалява, няма признаци те да угаснат напълно в близко бъдеще

6 май 2026, 06:47
След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?
Снимката е архивна   
Източник: iStock

Д окладите, че газовият кратер Дарваза затихва, може да не означават точно това, което хората си мислят.

Десетилетните пламъци на така наречените „Порти на ада“ в Туркменистан най-накрая започват да отслабват. Но докато властите и природозащитниците отдавна настояват огънят да бъде потушен, тази последна новина може да не е толкова добра, колкото ни се иска.

"В него има нещо страховито": Гаснат пламтящите "порти на ада" в Туркменистан

Газовият кратер Дарваза, както е официалното име на обекта, представлява огромна яма в пустинята Каракум, станала световноизвестна с непрекъснатите си пламъци, които горят от 70-те години на миналия век. Съществуват няколко непотвърдени истории за неговия произход, но най-широко приеманата версия гласи, че през 1971 г. съветски геолози случайно са пробили огромно находище на природен газ, докато са търсили петрол.

Къде са "Портите на ада", които СССР инцидентно откри

За да предотвратят изпускането на токсични газове в атмосферата, съветите решават да запалят газа, очаквайки той да изгори бързо. Това обаче се оказва поредната грешна сметка. Земята пропада, образувайки кратер с ширина 70,1 метра и дълбочина 20,1 метра. Пет десетилетия по-късно ямата все още гори, поглъщайки природния метан, който непрекъснато излиза от земята.

Днес кратерът е популярна, макар и труднодостъпна туристическа атракция (за влизане в Туркменистан е необходима специална покана), която дори послужи за декор в рекламна кампания на туркменския президент. През последните няколко години обаче наблюдатели отчитат, че огънят на „Портите на ада“ започва да затихва.

През 2025 г. Туркменистан обяви на международна конференция, че пламъците в Дарваза отслабват и стават все по-малко видими. „Намаляването [на огъня] е почти трикратно“, заяви на форума Ирина Луриева, директор в държавната енергийна компания „Туркменгаз“.

Тя допълни, че промените са потвърдени от независими сателитни данни, предоставени от Capterio – британска компания, специализирана в разработването на проекти и консултирането за намаляване на изгарянето на съпътстващ газ в нефтената и газовата промишленост.

Кадри от дрон показват "вратата на ада"

Според правителството на Туркменистан това отслабване се дължи на два кладенеца, пробити близо до кратера през 2024 г., които извличат природния газ директно от подземното находище. От Capterio обаче имат друго обяснение. Според информация на New York Times, мониторинговата компания смята, че пламъците са започнали да отслабват още преди пробиването на кладенците, и все още не е ясно дали естествени процеси не са допринесли за цялостното затихване.

Как се влиза в огнен кратер?

Ще бъде ли наистина добре, ако „Портите на ада“ най-после се затворят?

New York Times съобщава, че въпреки отслабването на пламъците, пълното им изгасване е малко вероятно в близко бъдеще. Освен това кратерът продължава да отделя огромно количество метан всяка година.

В периода между 2022 и 2025 г. от кратера са се отделяли средно по около 1300 килограма метан на час, показват данни на неправителствената организация Carbon Mapper. През октомври 2025 г. емисиите на метан дори са се повишили до 1960 килограма на час.

Макар това количество да е по-малко от газа, отделян от някои от големите нефтени и газови находища, то все пак остава значителен източник на емисии, допринасящи за глобалното затопляне. За щастие, когато изгаря в кратера, метанът се превръща във въглероден диоксид СО2 което го прави малко по-малко вреден за околната среда. Ако огънят изгасне напълно, чистият метан – който е около 30 пъти по-силен от въглеродния диоксид при задържането на топлина в атмосферата – ще се отделя директно в околната среда. Докато CO2 е основният двигател на климатичните промени в дългосрочен план, метанът е вторият най-разпространен парников газ и съставлява около 11% от глобалните емисии.

Така че, въпреки че пламъците днес са по-слаби, отколкото в миналото, в момента няма признаци те да изчезнат напълно в близко бъдеще – което всъщност може да се окаже добра новина за планетата.

Източник: iflscience    
Газов кратер Дарваза Туркменистан Портите на ада Природен газ Метан Затихващи пламъци Глобално затопляне Парникови газове Пустиня Каракум Екология
Последвайте ни
Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 1 ден
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 23 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 23 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

Свят Преди 8 часа

Полицаи се хвалели с изтезанията в социалните мрежи

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

Свят Преди 9 часа

Разследването е по подозрения в присвояване и пране на пари

Почина режисьорът Константин Чакъров

Почина режисьорът Константин Чакъров

България Преди 11 часа

Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Свят Преди 11 часа

Президентът на САЩ похвали и американската блокада на иранските пристанища

Русия ограничи мобилните интернет услуги

Русия ограничи мобилните интернет услуги

Свят Преди 11 часа

Най-голямата руска банка "Сбербанк" предупреди, че е възможно да има проблеми с мобилния интернет и съобщенията

Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

Свят Преди 12 часа

Посещението на японския военен министър в Манила съвпада с участието на 1400 японски войници в съвместни учения със САЩ

Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил

Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил

България Преди 12 часа

Най-разпространени остават автомобилите с бензинов двигател, следвани от дизеловите

Борисов пред европейските посланици: ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог

Борисов пред европейските посланици: ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог

България Преди 12 часа

ОАЕ отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове

ОАЕ отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове

Свят Преди 13 часа

Това е втори ден на ирански атаки

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

България Преди 13 часа

Йотова: Имам уверението от първата политическа сила, че ще дойдат с изпълнен мандат

Проучват разузнавателен дрон, открит на плажа в Бяла

Проучват разузнавателен дрон, открит на плажа в Бяла

България Преди 14 часа

Специализиран екип транспортира летателния апарат към Военноморска база – Варна

<p>Стратегията на Мерц за справяне с гнева на Тръмп</p>

"Кажи му, че е прав": Стратегията на Мерц за справяне с гнева на Тръмп

Свят Преди 14 часа

р

Там, където всички се познават: Как малките магазини пазят духа на квартала?

Пари Преди 14 часа

Форумът „Търговия с човешко лице“ събира малките търговци във Варна на 13 май

,

Когато балът диктува стандартите

Любопитно Преди 14 часа

Никълъс Брендън

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Бъфи, убийцата на вампири“ Никълъс Брендън

Свят Преди 14 часа

Звездата почина на 20 март на 54-годишна възраст вследствие на сърдечносъдово заболяване

Остър недостиг на обществени тоалетни в Ню Йорк преди Мондиал 2026

Остър недостиг на обществени тоалетни в Ню Йорк преди Мондиал 2026

Любопитно Преди 14 часа

Градът се готви да посрещне над един милион футболни фенове със статистика от едва една тоалетна на 8500 жители

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Пролетна жега на Гергьовден

sinoptik.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 6 май, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 6 май, сряда

Edna.bg

Септември се готви отново да изненада Славия

Gong.bg

Артета: Гордея се и се радвам за всички

Gong.bg

Пролетна жега на Гергьовден: Риск от градушки в дните след големия празник

Nova.bg

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

Nova.bg