Борисов пред европейските посланици: ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог

5 май 2026, 18:56
Източник: ГЕРБ

"Политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми и приоритети пред страната ни бяха темите на днешната ми среща с посланиците на страните от Европейския съюз у нас. Благодаря за домакинството на срещата на посланика на Република Кипър Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС. По време на срещата подчертах, че България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес. Поставих акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България".

Това заяви във Фейсбук лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.

"В хода на разговора дискутирахме и по теми, свързани с еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран", поясни Борисов.

"Пред европейските посланици гарантирах, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание. Ще работим за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България. ГЕРБ ще продължи да работи и безусловно за гарантирането на евроатлантическата ориентация на страната, финансовата стабилност и възстановяването на доверието в държавността", посочи Борисов.

