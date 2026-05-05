Почина режисьорът Константин Чакъров

П очина режисьорът Константин Чакъров, това съобщи във Фейсбук историкът Пламен Павлов.

"Тази нощ ни напусна моят скъп приятел Константин Чакъров, режисьорът на "Час по България", преди това на предаването за история и култура на ТВЦ - Благоевград, "Памет българска" на БНТ, "Сите българи заедно" на СКАТ, автор на повече от 200 документални филми", написа Павлов.

"Изключително талантлив, истински ерудит и преди всичко честен Човек (с главна буква), истински предан и верен приятел... Бог да те прости, Коста, много, много ще ми липсваш! Не само на твоите най-близки, а и на много други хора...", добави Павлов.