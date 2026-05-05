Проучват разузнавателен дрон, открит на плажа в Бяла

С пециализиран екип от Военноморска база – Варна от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит днес на плажа на Бяла, съобщиха от щаба на флота в крайморския град.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на Военноморските сили, след постъпило искане от областния управител на област Варна и с положителна резолюция от началника на отбраната.

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Специализираният екип транспортира летателния апарат към Военноморска база – Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност, допълват от щаба.

В началото на месеца специализиран екип от Военноморска база – Бургас изпълни същата задача за дрон, изхвърлен от морето в района на плажната ивица, североизточно от комплекс "Елените".