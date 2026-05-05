ОАЕ отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове

О бединените арабски емирства (OAE) обявиха днес, че противовъздушните им системи активно отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове, предаде "Асошиейтед прес".
Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи за атаката днес в X. В изявлението се казва, че над части от територията на Емирствата се чуват звуци, свързани с прехващането на балистични ракети, крилати ракети и дронове.
Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия
По-рано ОАЕ заявиха, че вчера са били атакувани от Иран, на фона на опитите на САЩ да отворят Ормузкия проток.
Това е втори ден на ирански атаки след четириседмичен период на относително спокойствие в региона, отбелязва "Ройтерс".
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 5, 2026
