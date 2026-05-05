ОАЕ отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове

О бединените арабски емирства (OAE) обявиха днес, че противовъздушните им системи активно отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове, предаде "Асошиейтед прес".

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи за атаката днес в X. В изявлението се казва, че над части от територията на Емирствата се чуват звуци, свързани с прехващането на балистични ракети, крилати ракети и дронове.

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

По-рано ОАЕ заявиха, че вчера са били атакувани от Иран, на фона на опитите на САЩ да отворят Ормузкия проток.

Това е втори ден на ирански атаки след четириседмичен период на относително спокойствие в региона, отбелязва "Ройтерс".