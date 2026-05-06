България

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч., съобщават от АПИ

6 май 2026, 09:01
Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила
Източник: ЕПА/БГНЕС

Н а празничния 6 май се очаква засилено движение към София и около 120 хил. превозни средства, част от които са излезли преди почивните дни около 1 май, ще пътуват към столицата. Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч. Това съобщават от АПИ.

Интерактивна карта

На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час.

Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки вече може да се проследява трафикът и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Ограничения

Във връзка с очаквания интензивен трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления на АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ – в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

В следващите дни остава ограничено движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-и км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, ще преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София – Кулата до п. в. „Благоевград юг“. Причина за ограничението е свличането на земна маса при 103-и км на АМ „Струма“ поради преовлажняването на откоса. Веднага след свличането на земната маса експерти от Областно пътно управление Благоевград и геолози извършиха оглед. До изпълнение на необходимите дейности и осигуряване безопасността на движение остава ограничено движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-и км.

Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ е без ограничения.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
Засилен трафик АПИ Интерактивна карта Ограничения на движението Тежкотоварни камиони Пътна безопасност АМ Струма Свличане на земна маса София Празнични дни
Последвайте ни
Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Шефът на Xpeng очаква поне 5 китайски марки да направят трилиони от коли

Шефът на Xpeng очаква поне 5 китайски марки да направят трилиони от коли

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 1 ден
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 1 ден
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 1 ден
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

България Преди 1 час

Националната служба за охрана (НСО) обяви мерки за сигурност в столицата, а от Столичната община информираха за промени в движението

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

Свят Преди 11 часа

Разследването е по подозрения в присвояване и пране на пари

Зеленски за Русия: Абсолютен цинизъм

Зеленски за Русия: Абсолютен цинизъм

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Русия би могла да прекрати огъня във всеки момент и това би сложило край на войната

Галибаф обяви, че Иран "дори още не е започнал"

Галибаф обяви, че Иран "дори още не е започнал"

Свят Преди 12 часа

Галибаф: Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение е непоносимо за САЩ

Премиерът Гюров се качи на изтребител F-16

Премиерът Гюров се качи на изтребител F-16

България Преди 12 часа

Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16 Block 70, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май

Почина режисьорът Константин Чакъров

Почина режисьорът Константин Чакъров

България Преди 12 часа

Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Свят Преди 13 часа

Президентът на САЩ похвали и американската блокада на иранските пристанища

Русия ограничи мобилните интернет услуги

Русия ограничи мобилните интернет услуги

Свят Преди 13 часа

Най-голямата руска банка "Сбербанк" предупреди, че е възможно да има проблеми с мобилния интернет и съобщенията

Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

Свят Преди 13 часа

Посещението на японския военен министър в Манила съвпада с участието на 1400 японски войници в съвместни учения със САЩ

Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил

Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил

България Преди 14 часа

Най-разпространени остават автомобилите с бензинов двигател, следвани от дизеловите

Борисов пред европейските посланици: ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог

Борисов пред европейските посланици: ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог

България Преди 14 часа

ОАЕ отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове

ОАЕ отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове

Свят Преди 14 часа

Това е втори ден на ирански атаки

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

България Преди 15 часа

Йотова: Имам уверението от първата политическа сила, че ще дойдат с изпълнен мандат

Проучват разузнавателен дрон, открит на плажа в Бяла

Проучват разузнавателен дрон, открит на плажа в Бяла

България Преди 15 часа

Специализиран екип транспортира летателния апарат към Военноморска база – Варна

<p>Стратегията на Мерц за справяне с гнева на Тръмп</p>

"Кажи му, че е прав": Стратегията на Мерц за справяне с гнева на Тръмп

Свят Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Пролетна жега на Гергьовден

sinoptik.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg

Дъщерята на Мис България Вероника Стефанова с първи ЧРД - балони, блясък и Диор на празника

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 май, сряда

Edna.bg

Болезнен провал за Бешикташ

Gong.bg

Веласкес: Левски беше най-добър, новият стадион е важен за развитието на клуба

Gong.bg

Пролетна жега на Гергьовден: Риск от градушки в дните след големия празник

Nova.bg

България почита Св. Георги Победоносец: Символ на вярата и смелостта

Nova.bg