Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

Н а празничния 6 май се очаква засилено движение към София и около 120 хил. превозни средства, част от които са излезли преди почивните дни около 1 май, ще пътуват към столицата. Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч. Това съобщават от АПИ.

Интерактивна карта

На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час.

Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки вече може да се проследява трафикът и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Ограничения

Във връзка с очаквания интензивен трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления на АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ – в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

В следващите дни остава ограничено движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-и км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, ще преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София – Кулата до п. в. „Благоевград юг“. Причина за ограничението е свличането на земна маса при 103-и км на АМ „Струма“ поради преовлажняването на откоса. Веднага след свличането на земната маса експерти от Областно пътно управление Благоевград и геолози извършиха оглед. До изпълнение на необходимите дейности и осигуряване безопасността на движение остава ограничено движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-и км.

Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ е без ограничения.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.