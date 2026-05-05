Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

"Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 ч."

Това съобщи президентът Илияна Йотова след консултациите с парламентарно представените политически партии и коалиции.

"Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Имам уверението на първата политическа сила, "Прогресивна България", че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, на 8 май. От следващата седмица ще заработи новото българско правителство", заяви държавният глава.

"Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководствата на парламентарните групи, на представителите на Политическа партия "Възраждане", че дойдоха днес и участваха в консултациите. Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни. Мога спокойно да кажа пред вас, че всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица", подчерта Йотова.

"Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени както досега", посочи Йотова.

"Вторият приоритет безспорно е реформата в съдебната система. Искам да отбележа пред вас, че тук подходите са най-различни. Предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет. Избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии", поясни Йотова.

"По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по Плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджетът да работи и да бъде гарантиран", каза президентът.

"Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание оттук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както във вътре в парламента, така и между отделните институции", завърши Йотова.