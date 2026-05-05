България

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

Йотова: Имам уверението от първата политическа сила, че ще дойдат с изпълнен мандат

5 май 2026, 18:05

"Възраждане" поиска от Йотова референдум за връщане на лева
Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета

Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета
Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт
ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция
ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство
Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред
Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана
Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

"Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 ч."

Това съобщи президентът Илияна Йотова след консултациите с парламентарно представените политически партии и коалиции.

"Прогресивна България": До края на седмицата ще има правителство 

"Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Имам уверението на първата политическа сила, "Прогресивна България", че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, на 8 май. От следващата седмица ще заработи новото българско правителство", заяви държавният глава.

ГЕРБ-СДС пред Йотова: Ще направим всичко възможно да подобрим качеството на управлението

"Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководствата на парламентарните групи, на представителите на Политическа партия "Възраждане", че дойдоха днес и участваха в консултациите. Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни. Мога спокойно да кажа пред вас, че всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица", подчерта Йотова.

Божанов пред Йотова: Няма да мълчим

"Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени както досега", посочи Йотова.

"Възраждане" поиска от Йотова референдум за връщане на лева

"Вторият приоритет безспорно е реформата в съдебната система. Искам да отбележа пред вас, че тук подходите са най-различни. Предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет. Избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии", поясни Йотова.

ПП няма да подкрепят правителство на „Прогресивна България“

"По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по Плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджетът да работи и да бъде гарантиран", каза президентът.

ДПС пред президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

"Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание оттук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както във вътре в парламента, така и между отделните институции", завърши Йотова.

Правителство Мандат Илияна Йотова
Последвайте ни
Президентът ще връчи мандат на

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

Свалиха правителството на Румъния

Свалиха правителството на Румъния

"Кажи му, че е прав": Стратегията на Мерц за справяне с гнева на Тръмп

Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета

Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Volkswagen представя „Най-зрелищния Golf R до момента“

Volkswagen представя „Най-зрелищния Golf R до момента“

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 12 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 10 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 11 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ОАЕ отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове

ОАЕ отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове

Свят Преди 53 минути

Това е втори ден на ирански атаки

Проучват разузнавателен дрон, открит на плажа в Бяла

Проучват разузнавателен дрон, открит на плажа в Бяла

България Преди 1 час

Специализиран екип транспортира летателния апарат към Военноморска база – Варна

Никълъс Брендън

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Бъфи, убийцата на вампири“ Никълъс Брендън

Свят Преди 2 часа

Звездата почина на 20 март на 54-годишна възраст вследствие на сърдечносъдово заболяване

Остър недостиг на обществени тоалетни в Ню Йорк преди Мондиал 2026

Остър недостиг на обществени тоалетни в Ню Йорк преди Мондиал 2026

Любопитно Преди 2 часа

Градът се готви да посрещне над един милион футболни фенове със статистика от едва една тоалетна на 8500 жители

Рекордни 45 млн. евро на километър за част от АМ „Струма"

Рекордни 45 млн. евро на километър за част от АМ „Струма"

България Преди 2 часа

Проектът е за част от т.нар. „обход на Кресна"

Иран е атакувал САЩ над 10 пъти по време на прекратяването на огъня

Иран е атакувал САЩ над 10 пъти по време на прекратяването на огъня

Свят Преди 2 часа

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн представиха подробности за „Проект Свобода“ на пресконференция в Пентагона

Нова измама с обещания за по-високи пенсии

Нова измама с обещания за по-високи пенсии

България Преди 2 часа

От полицията напомнят, че няма законов механизъм за увеличаване на пенсия срещу заплащане

Нов сблъсък между звезди и Черни куртки повишава градусите в Hell’s Kitchen

Нов сблъсък между звезди и Черни куртки повишава градусите в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

Шеф Виктор Ангелов добавя поредна куртка в колекцията си

<p>Възобновиха делото срещу кмета Благомир Коцев</p>

Възобновиха делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 3 часа

Производството бе спряно на 24 март тази година, тъй като Стефанов и Кателиев бяха регистрирани като кандидати за народни представител

Нови подробности за атаката с нож в магазин във Варна

Нови подробности за атаката с нож в магазин във Варна

България Преди 4 часа

Жена, без видима причина нападнала нищо неподозиращи граждани

,

Боли ви вратът? Тези трикове, използвани от пилотите от Формула 1, биха ви помогнали

Любопитно Преди 4 часа

Техниките на звезди като Себастиан Фетел помагат не само на пистата, но и в офиса

ООН предупреди за глобална дигитална катастрофа

ООН предупреди за глобална дигитална катастрофа

Свят Преди 4 часа

Критичните дигитални рискове са реални, документирани, системни

Над 500 тона негодни храни разкриха в България

Над 500 тона негодни храни разкриха в България

България Преди 4 часа

Повече от милион яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните

,

Ела Лангли си върна трона: Хитът Choosin’ Texas отново е №1

Любопитно Преди 4 часа

Кънтри звездата доминира в „Билборд“ за осма седмица, след като детронира Оливия Родриго. Докато Бруно Марс и Оливия Дийн си проправят път към върха, Лангли демонстрира пълна хегемония, класирайки и второ парче в престижния Топ 5 на чарта

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

България Преди 4 часа

КФН е изискала от застрахователните компании подробна информация за начина, по който са формирани цените на задължителната застраховка

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Свят Преди 5 часа

Световната здравна организация допусна за първи път възможността за заразяване между хората на борда на блокирания MV Hondius, където 150 души остават изолирани в океана след три смъртни случая

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Нов сблъсък между звезди и Черни куртки повишава градусите в Hell’s Kitchen

Edna.bg

„Бих те избрала отново“: Любовта между Ричард Гиър и Алехандра Силва осем години по-късно

Edna.bg

Напрежение след нарушение и необмислена постъпка на Берое - Монтана

Gong.bg

Героите на кръга (32 кръг, 05.05.2026)

Gong.bg

Президентът обяви кога връчва първия мандат за съставяне на кабинет

Nova.bg

„Прогресивна България“ при президента: В петък ще има правителство

Nova.bg