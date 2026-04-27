Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

Д оговор за замяна на моторни превозни средства, с който Антикорупционен фонд разполага, задълбочава съмненията за връзки между бившия главен секретар на Министерство на вътрешните работи Светослав Лазаров и Юлиян Яков по прякор Картофа.

От изказвания на служебния премиер Андрей Гюров и вътрешния министър Емил Дечев се разбра, че Картофа е собственикът на фирма “Юнит Асист” ЕООД, а “Светльо” е бившият главен секретар на МВР в периода 2013-2015 г. Светлозар Лазаров.

Дружеството “Юнит Асист” беше в центъра на разследването на АКФ “Безпътна помощ”, което разкри, че фирмата на Янков неправомерно е получавала милиони евро от държавата в схема за незаконно превъзлагане на дейности по безплатна пътна помощ.

Кой е Светлозар Лазаров

Назначението на Светлозар Лазаров като главен секретар съвпада с периода, в който на власт е правителството на Пламен Орешарски. Той заема този пост в периода 2013-2015 г., след което става организационен секретар на проруската партия на Волен Сидеров “Атака”. По информация на неправителствената организация “БОЕЦ” миналото лято Лазаров е бил “подаден” на тогавашния министър на МВР Даниел Митов за поста главен секретар на МВР от председателя на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.

