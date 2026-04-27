България

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

Антикорупционният фонд разполага с договор за замяна на моторни превозни средства, свързани с двете лица

27 април 2026, 13:25
Д оговор за замяна на моторни превозни средства, с който Антикорупционен фонд  разполага, задълбочава съмненията за връзки между бившия главен секретар на Министерство на вътрешните работи Светослав Лазаров и Юлиян Яков по прякор Картофа.

Георги Кандев под прицел: Кои са „Картофа“ и „Светльо“?

От изказвания на служебния премиер Андрей Гюров и вътрешния министър Емил Дечев се разбра, че Картофа е собственикът на фирма “Юнит Асист” ЕООД, а “Светльо” е бившият главен секретар на МВР в периода 2013-2015 г. Светлозар Лазаров.

Дружеството “Юнит Асист” беше в центъра на разследването на АКФ “Безпътна помощ”, което разкри, че фирмата на Янков неправомерно е получавала милиони евро от държавата в схема за незаконно превъзлагане на дейности по безплатна пътна помощ. 

Кой е Светлозар Лазаров

Назначението на Светлозар Лазаров като главен секретар съвпада с периода, в който на власт е правителството на Пламен Орешарски. Той заема този пост в периода 2013-2015 г., след което става организационен секретар на проруската партия на Волен Сидеров “Атака”. По информация на неправителствената организация “БОЕЦ” миналото лято Лазаров е бил “подаден” на тогавашния министър на МВР Даниел Митов за поста главен секретар на МВР от председателя на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.

Юлиян Янков Картофа Светлозар Лазаров
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Културният елит се прости с Михаил Заимов, припомняйки си споделеното минало

Edna.bg

От първата усмивка до първата крачка: Как да подкрепим бебето в магията на движението

Edna.bg

Гол и автогол: редкият феномен в дербито ЦСКА - Левски

Gong.bg

Венци Стефанов: Продавам Славия, да намерят човек!

Gong.bg

Президентът обяви кога свиква Народното събрание

Nova.bg

Близки на починал скриха смъртта му, погребали го тайно в двора на къща във Велико Търново 

Nova.bg