Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Президентът на САЩ похвали и американската блокада на иранските пристанища

5 май 2026, 20:11
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран трябва да "развее бялото знаме на капитулацията", но е "прекалено горд", за да го направи, предаде "Ройтерс".

Говорейки пред репортери в Овалния кабинет, Тръмп омаловажи военния потенциал на Иран. Той каза, че армията му е сведена до използване на примитивни средства и детски играчки и че Техеран всъщност търси споразумение.

"Те си играят игрички, но искат сделка. Кой не би искал, когато армията ти е напълно унищожена?", попита Тръмп.

Президентът на САЩ похвали и американската блокада на иранските пристанища, определяйки я като ефективна.

На въпрос какво би довело до нарушаване на примирието, Тръмп отговори уклончиво. Иран "знае какво не бива да прави", каза многозначително той.

Тръмп отново призова Техеран да капитулира. "Ако това беше битка, тя вече щеше да е приключила", добави той.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Доналд Тръмп Иран САЩ
р

,

