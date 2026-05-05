Галибаф обяви, че Иран "дори още не е започнал"

В лиятелният председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран "дори още не е започнал" същинската си конфронтация със САЩ, ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток, предаде "Франс прес".

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

"Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение е непоносимо за САЩ, а ние дори още не сме започнали", посочи Галибаф.

Иран: Все още сме далеч от споразумение със САЩ

Той допълни, че САЩ и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки, и заяви, че "тяхното зловредно присъствие намалява" в Близкия изток.