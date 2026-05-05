Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

Я пония възнамерява да предислоцира бързо ескадрени миноносци от своя флот във Филипините, съобщи днес японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми по време на посещение в Манила, предаде "Франс прес".

Двете страни са се договорили да продължат разговорите за по-широко сътрудничество в областта на отбранителното оборудване. Обсъжда се бърз трансфер на ескадрени миноносци от клас "Абукума", самолети TC-90 и друго оборудване.

Филипинският министър на отбраната Гилберто Теодоро-младши заяви, че корабите ще бъдат предоставени като дарение.

Посещението на японския военен министър в Манила съвпада с участието на 1400 японски войници в съвместни учения със САЩ и Филипините.

Сътрудничеството между Токио и Манила се засили през последните години на фона на споровете с Китай за територии в региона. Двете страни подписаха и споразумение, което позволява разполагане на войски.

Коидзуми подчерта, че Япония се противопоставя на използването на "сила или принуда" в Източнокитайско и Южнокитайско море, но въпреки това напрежението в региона нараства.

Китай е разположил военноморски и брегови сили, за да ограничи достъпа на Филипините до спорни рифове и острови, което доведе до поредица сблъсъци, отбелязва АФП. Пекин претендира за по-голямата част от Южнокитайско море въпреки решение на Международния съд, което отхвърля тези претенции.