Русия ограничи мобилните интернет услуги

Р усия отряза достъпа до мобилни интернет услуги за много клиенти в Москва преди ежегодния парад на 9 май за годишнината от победата над нацистка Германия. Този път събитието ще бъде отбелязано по-скромно заради заплахата от атаки с дронове от Украйна, предаде "Ройтерс", като се позова на свои репортери на място.

Руските власти тази година въведоха ограничения върху достъпа до интернет, блокирайки мобилните услуги и принуждавайки милиони потребители да използват средства за заобикаляне на рестрикциите, като VPN. Според опонентите на президента Владимир Путин мерките са били въведени с цел затягане на контрола в държавата на фона на продължаващата вече четири години война.

Как Москва се учи да живее без мобилен интернет

Кремъл заяви, че ограниченията са въведени, за да бъде гарантирана сигурността на фона на повишения риск от украински атаки с дронове.

Шестима репортери на "Ройтерс" в Москва казаха, че телефоните им днес нямат достъп до мобилен интернет в различни части на столицата. Те добавиха, че от много райони в Москва все още могат да се водят телефонни разговори, посочиха те.

Русия забрани протести срещу блокиране на мобилни и социални мрежи

Руските мобилни оператори обявиха, че е възможно да има проблеми с достъпа до мобилен интернет заради необходимостта да бъде гарантирана сигурността през идните дни. Най-голямата руска банка "Сбербанк" също предупреди, че е възможно да има проблеми с мобилния интернет и съобщенията.

Подразделението за таксиметрови услуги на руската интернет компания "Яндекс" заяви, че е възможно да има проблеми при поръчването на такси онлайн заради ограниченията върху достъпа до интернет.