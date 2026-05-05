Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

5 май 2026, 12:22
Източник: Георги Димитров/Vesti

О бластната дирекция на МВР – София е плащала десетки хиляди евро на „Юнит Асист“ за транспортиране на веществени доказателства, въпреки че няма сключени договори с дружеството. Това показва разследване на Антикорупционен фонд (АКФ).

За периода от ноември 2023 г. до началото на 2025 г. ОДМВР – София е изплатила на фирмата на Юлиян Янков – Картофа близо 30 хил. евро за извозване на моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства.

В официалния си отговор до АКФ столичната областна дирекция потвърди за извършени плащания, като в същото време написа, че  „не е сключвала договори с частни дружества за предоставяне на услуги по репатриране на автомобили и тежкотоварни автомобили“. 

Източник: АКФ

Оттам обясняват, че фирмата на Картофа е била ангажирана “на случаен принцип” по преценка на разследващия орган, който „извършва съответното процесуално-следствено действие или е определен за водещ разследването“. Като причина се посочва липсата на собствен репатрак.

“Въпреки отговорите от ОДМВР – София критериите за този т. нар. случаен подбор остават неясни”, коментира София Желева, правен експерт в Антикорупционен фонд.

  • Концентрация на средства към една фирма

Данните, получени по Закона за достъп до обществена информация, показват, че по-голямата част от средствата за транспортиране на веществени доказателства в ОДМВР – София са отишли към „Юнит Асист“. В периода 2023 г. – 2025 г. дирекцията е платила общо около 35 хил. евро, като приблизително 85% от сумата е получена от фирмата на Юлиян Янков – Картофа. 

Източник: АКФ

В отговорите си до АКФ от ОДМВР – София посочват, че са избирани и други фирми „на случаен принцип“, сред които „Марина“ ЕООД, „Кимба-2021“ ЕООД, „АЙ ДИ ТРАНСПОРТ“ ЕООД  и „ЕС ТЕ КА“ ЕООД. Тези дружества обаче са получили значително по-малки суми. Остава неясно по какви критерии се е извършвал този „случаен“ избор.

„Юнит Асист“ е регистрирана през есента на 2023 г. Първоначално собствеността е поделена между Юлиян Янков и дружеството „Пи Ес Ел Брокер“, на Ивелин Кършаков – Капачката. От юли 2024 г. Янков е едноличен собственик на “Юнит Асист”. 

АКФ разполага със справка за съдимост на Янков, от която се вижда, че той има над 15 присъди за различни престъпления, включително измами и кражби на автомобили чрез камион за пътна помощ. През май 2023 г. той е реабилитиран от съда, което позволява на фирмата му “Юнит Асист” ЕООД да получи лиценз за извършване на пътна помощ.

Всички плащания към “Юнит Асист” от ОДМВР – София за репатриране на автомобили са се случили под управлението на старши комисар Тихомир Ценов. Той е назначен за началник на областната дирекция през юли 2023 г. от тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов в кабинета на Николай Денков (ПП – ДБ) и Мария Габриел (ГЕРБ – СДС). След парламентарните избори през октомври 2024 г. Стоянов стана депутат от ДПС – Ново начало на Делян Пеевски.

На този фон в края на април главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че бивш ръководител в МВР с малко име „Светльо“ организира опит за упражняване на натиск. По информация на АКФ става въпрос за бившия главен секретар на МВР в периода 2013 – 2015 г. Светлозар Лазаров, с когото собственикът на “Юнит Асист” ЕООД Юлиян Янков – Картофа е имал чести срещи в комплекса “1119” в Студентски град. 

„След публикуваните през март от сайта eranova.bg снимки от срещи между Светлозар Лазаров и Юлиян Янков – Картофа, както и след разкритията ни за сключен договор за замяна на автомобили между жената на Янков и един от синовете на Лазаров, призоваваме компетентните институции да извършат цялостна, независима и обективна проверка за евентуален чадър върху дейността на “Юнит Асист” ЕООД“, коментира Бойко Станкушев.

На запитване от АКФ по темата от ОДМВР – София уточниха, че не са обявявали обществени поръчки за пътна помощ, тъй като реализираните годишни суми не достигат приложимия праг съгласно Закона за обществените поръчки. От получения отговор обаче отново не става ясен принципът на т. нар. „случаен подбор“ на фирмите изпълнители. Юлиян Янков – Картофа и Светлозар Лазаров също бяха потърсени за коментар, но не отговориха на телефонните ни обаждания.

Дейността на „Юнит Асист“ не се изчерпва с работа за МВР. Дружеството се оказа в центъра на разследването на АКФ “Безпътна помощ”. То разкрива как от няколко месеца насам държавата плаща милиони за нова, но тайна публична услуга по безплатна пътна помощ.

От лятото на 2025 г. чрез незаконно превъзлагане Агенция “Пътна инфраструктура” е пренасочила милиони евро към “Юнит Асист” и нейните над 17 подизпълнители. Според служебното правителство става въпрос за организиран от държавата монопол, поради което плащанията за безплатната пътна помощ бяха замразени. 

Източник: АКФ    
Веществени доказателства Юнит Асист МВР София Антикорупционен фонд Плащания без договори Пътна помощ Организиран монопол Светлозар Лазаров Корупция
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

„Тест за толерантност" в спалнята: Как френски скаути са „ловували" момичета за Епстийн

Шокиращите разкрития на Жулиет Г. и Еба Карлсон хвърлят светлина върху методите за психологическа манипулация в света на висшата мода

Две земетресения разлюляха Сърбия

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Тейлър Суифт за последен път присъства на Met Gala през 2016 г., когато бе съпредседател на събитието с тема „Manus et Machina“

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

Столичният ХоРеКа сектор работи на скорости, които останалата страна усеща със закъснение...

Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Блейк Лайвли отново следва една от своите характерни традиции на Met Gala 2026

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята"

Напрежението в Близкия изток ескалира след ирански ракетни удари срещу американски военни и търговски кораби

16-годишният извършител е в ареста, след като рани свой връстник при пазара в кв. „Бузлуджа“; по случая е образувано следствено дело

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

На 6 май студиото „Парадът на храбростта“ ще покаже честванията на националния празник в България

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Известният в социалните мрежи Стоян Колев бе закопчан при мащабна операция, докато хиляди негови последователи наблюдаваха всяка стъпка на полицията в реално време

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране": Ето как звездата избегна затвора

Поп звездата се призна за виновна по по-леко обвинение, след като бе заловена да шофира под въздействието на алкохол и наркотици. Вместо решетки, Спиърс ще получи една година пробация и задължителна терапия

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Според съоснователя на Anthropic съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса. Това ще отвори изцяло нови възможности пред тях, но съответно и рискове, за които подготовката трябва да започне още сега

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

"Сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата", заяви Николай Найденов

Схема за „бързо забогатяване" източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

Онлайн измамата е осъществена чрез обещания за инвестиции в различни фондове

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб

