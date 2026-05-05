Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

О бластната дирекция на МВР – София е плащала десетки хиляди евро на „Юнит Асист“ за транспортиране на веществени доказателства, въпреки че няма сключени договори с дружеството. Това показва разследване на Антикорупционен фонд (АКФ).

За периода от ноември 2023 г. до началото на 2025 г. ОДМВР – София е изплатила на фирмата на Юлиян Янков – Картофа близо 30 хил. евро за извозване на моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства.

В официалния си отговор до АКФ столичната областна дирекция потвърди за извършени плащания, като в същото време написа, че „не е сключвала договори с частни дружества за предоставяне на услуги по репатриране на автомобили и тежкотоварни автомобили“.

Източник: АКФ

Оттам обясняват, че фирмата на Картофа е била ангажирана “на случаен принцип” по преценка на разследващия орган, който „извършва съответното процесуално-следствено действие или е определен за водещ разследването“. Като причина се посочва липсата на собствен репатрак.

“Въпреки отговорите от ОДМВР – София критериите за този т. нар. случаен подбор остават неясни”, коментира София Желева, правен експерт в Антикорупционен фонд.

Концентрация на средства към една фирма

Данните, получени по Закона за достъп до обществена информация, показват, че по-голямата част от средствата за транспортиране на веществени доказателства в ОДМВР – София са отишли към „Юнит Асист“. В периода 2023 г. – 2025 г. дирекцията е платила общо около 35 хил. евро, като приблизително 85% от сумата е получена от фирмата на Юлиян Янков – Картофа.

Източник: АКФ

В отговорите си до АКФ от ОДМВР – София посочват, че са избирани и други фирми „на случаен принцип“, сред които „Марина“ ЕООД, „Кимба-2021“ ЕООД, „АЙ ДИ ТРАНСПОРТ“ ЕООД и „ЕС ТЕ КА“ ЕООД. Тези дружества обаче са получили значително по-малки суми. Остава неясно по какви критерии се е извършвал този „случаен“ избор.

„Юнит Асист“ е регистрирана през есента на 2023 г. Първоначално собствеността е поделена между Юлиян Янков и дружеството „Пи Ес Ел Брокер“, на Ивелин Кършаков – Капачката. От юли 2024 г. Янков е едноличен собственик на “Юнит Асист”.

АКФ разполага със справка за съдимост на Янков, от която се вижда, че той има над 15 присъди за различни престъпления, включително измами и кражби на автомобили чрез камион за пътна помощ. През май 2023 г. той е реабилитиран от съда, което позволява на фирмата му “Юнит Асист” ЕООД да получи лиценз за извършване на пътна помощ.

Всички плащания към “Юнит Асист” от ОДМВР – София за репатриране на автомобили са се случили под управлението на старши комисар Тихомир Ценов. Той е назначен за началник на областната дирекция през юли 2023 г. от тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов в кабинета на Николай Денков (ПП – ДБ) и Мария Габриел (ГЕРБ – СДС). След парламентарните избори през октомври 2024 г. Стоянов стана депутат от ДПС – Ново начало на Делян Пеевски.

На този фон в края на април главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че бивш ръководител в МВР с малко име „Светльо“ организира опит за упражняване на натиск. По информация на АКФ става въпрос за бившия главен секретар на МВР в периода 2013 – 2015 г. Светлозар Лазаров, с когото собственикът на “Юнит Асист” ЕООД Юлиян Янков – Картофа е имал чести срещи в комплекса “1119” в Студентски град.

„След публикуваните през март от сайта eranova.bg снимки от срещи между Светлозар Лазаров и Юлиян Янков – Картофа, както и след разкритията ни за сключен договор за замяна на автомобили между жената на Янков и един от синовете на Лазаров, призоваваме компетентните институции да извършат цялостна, независима и обективна проверка за евентуален чадър върху дейността на “Юнит Асист” ЕООД“, коментира Бойко Станкушев.

На запитване от АКФ по темата от ОДМВР – София уточниха, че не са обявявали обществени поръчки за пътна помощ, тъй като реализираните годишни суми не достигат приложимия праг съгласно Закона за обществените поръчки. От получения отговор обаче отново не става ясен принципът на т. нар. „случаен подбор“ на фирмите изпълнители. Юлиян Янков – Картофа и Светлозар Лазаров също бяха потърсени за коментар, но не отговориха на телефонните ни обаждания.

Дейността на „Юнит Асист“ не се изчерпва с работа за МВР. Дружеството се оказа в центъра на разследването на АКФ “Безпътна помощ”. То разкрива как от няколко месеца насам държавата плаща милиони за нова, но тайна публична услуга по безплатна пътна помощ.

От лятото на 2025 г. чрез незаконно превъзлагане Агенция “Пътна инфраструктура” е пренасочила милиони евро към “Юнит Асист” и нейните над 17 подизпълнители. Според служебното правителство става въпрос за организиран от държавата монопол, поради което плащанията за безплатната пътна помощ бяха замразени.