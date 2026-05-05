Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил

Б лизо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил, а 89 процента от активните шофьори смятат въздуха в големите градове за замърсен. Това показват резултатите от проучване на тема „Нагласи към мобилността в България“, представено от Асоциацията на автомобилните производители в Националния пресклуб на БТА в София.

Данните бяха представени от Маргарита Тодорова от агенцията "Блу Пойнт", която уточни, че изследването е проведено сред 600 активни шофьори на възраст между 18 и 60 години чрез онлайн анкета, с фокус върху градското население – София, градове с над 100 000 жители и между 50 и 100 000 жители. Разпределението показва, че 42 процента от респондентите са от София, 35 процента – от по-големите градове, а 23 процента – от средните по големина населени места.

Средната възраст на анкетираните е 41,4 години, като преобладават хора без управленски функции. Доходите им най-често са в диапазоните между 1535 евро и 2045 евро. Около 42 процента са в семейни отношения, като домакинствата обикновено се състоят от двама до трима души.

По отношение на автомобилите, в едно домакинство има средно по 1,5 лични и 1,4 служебни автомобила. Данните показват, че близо една трета от домакинствата имат по един неизползван автомобил, под 4 процента – по два, а над две трети нямат неизползвани превозни средства.

Най-разпространени остават автомобилите с бензинов двигател, следвани от дизеловите. Делът на хибридните и електрическите автомобили е значително по-нисък, като едва 2,1 процента от анкетираните притежават плъг-ин хибрид.

Около 55 процента от респондентите определят състоянието на автомобилите си като добро или задоволително, а 45 процента – като отлично. В по-малките градове по-често се посочва задоволително състояние, докато в София и големите градове преобладава оценката „отлично“.

Като основни проблеми, свързани с мобилността, се открояват липсата на паркоместа, задръстванията, пътнотранспортните произшествия и нетолерантното поведение на пътя.

По отношение на мерките срещу трафика значителна част от анкетираните подкрепят изграждането на повече пешеходни зони, зелени коридори и велоалеи, докато намаляването на паркоместата и въвеждането на такси за достъп до централните части получават по-слаба подкрепа. Ограничаването на трафика и извеждането от експлоатация на по-стари автомобили се подкрепят от около една трета от анкетираните.

Около 85 процента смятат, че лошото състояние на инфраструктурата е основна причина за високата смъртност при пътни инциденти. Същевременно липсата на достатъчен контрол също се посочва като съществен фактор. Като мерки за справяне с проблема се открояват засилване на контрола и подобряване на проектирането на пътищата, докато обновяването на автопарка се подкрепя от едва 18 процента, а повишаването на глобите – от 39 процента.

По отношение на околната среда над половината от анкетираните заявяват, че активно допринасят за нейното опазване, 43 процента проявяват интерес, а едва 4 процента не се интересуват. Общо 89 процента определят въздуха в големите градове като замърсен, а 72 процента са наясно, че това води до преждевременна смърт на хиляди хора.

Сред основните мерки за подобряване на качеството на въздуха се посочват по-строг контрол върху техническата изправност на автомобилите, ограничаване на силно замърсяващите превозни средства и намаляване на фините прахови частици. Подкрепа получават още разширяването на метрото и обществения транспорт, изграждането на велоалеи и пешеходни зони. По-слаба е подкрепата за мерки като безплатно паркиране, по-ниски данъци или нискоемисионни зони.

По отношение на техническите прегледи 85,23 процента от анкетираните смятат, че трябва да се затегнат изискванията, включително чрез отнемане на лицензи при нарушения.

Данните показват още, че 46 процента от анкетираните планират покупка на автомобил през следващите една до две години, като 43 процента от тях биха избрали нов автомобил. Основен критерий за избор остава ниският разход на гориво, като 77 процента го посочват като водещ фактор.

При предпочитанията за вид двигател 37 процента биха избрали бензинов автомобил, около една трета – хибриден, 20 процента – електрически, 7 процента – пълен хибрид, а 17 процента – дизелов. Автомобилите на газ остават най-слабо предпочитани с около 2-3 процента. 

Изпълнителният директор на Асоциацията на автомобилните производители Таня Груева заяви, че асоциацията ще настоява за приемане на национална стратегия за мобилност, както и за подобряване на автомобилния регистър и качеството на данните за превозните средства.

Тя открои и необходимостта от дигитализация на регистрационните процеси, както и от законодателни промени, които да позволят по-ефективно провеждане на сервизни кампании, свързани с безопасността на автомобилите.

Председателят на Асоциацията Александър Костадинов заяви, че ще настояват за създаване на програми за обновяване на автопарка и стимули за покупка на по-екологични автомобили, като подчерта, че това може да намали замърсяването и да донесе допълнителни приходи в бюджета.

Източник: БТА, Женя Илчева    
