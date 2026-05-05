ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

5 май 2026, 12:26
П резидентът Илияна Йотова провежда консултации с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията. В 12:30 ч. на "Дондуков" 2, преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, пристигнаха представители на ПГ на ДПС.

За срещата с президента дойдоха Халил Летифов, Айтен Сабри, Фатма Йълдъс, Атидже Алиева, Джем Яменов и Иво Цанев.

"Прогресивна България" пред президента Йотова: Обещаваме край на политическата криза

"Нашата амбиция е до края на седмицата да има ново правителство в България", каза президентът Илияна Йотова в уводната си реч.

"Консултациите са изключително важни, имаме нова политическа ситуация в България, след като "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство, добави президентът. Йотова отбеляза, че в ръцете на мнозинството е как ще изглежда изпълнителната власт. Те ще направят своите предложения, надявам се в следващите дни", отбеляза държавният глава. 

Айтен Сабри отвърна, че предстои труден период, но гражданите са показали какво искат, а ДПС уважава тяхното решение и доверието им за „Прогресивна България”.

„Ще бъдем конструктивна опозиция и ще инициираме диалог между партиите, ще се борим за правата и достойнствата на българските граждани. Честността е на преден план. По време на изборите бяха погазени законови норми, но ще продължим да отстояваме правата на всеки българин. Ще продължим и доброто партньорство с нашите външни партньори, ще подкрепим всяка политика за хората, за да живеят достойно семействата, възрастните и младежите, за да останат тук”, каза заместник-председателят на ПГ.

Халил Летифов заяви, че партията осъзнава, че има наслагани проблеми във времето, както и отговорността, делегирана от българския народ. Той увери, че ДПС ще участва във всички дебати по важните приоритети.

„България трябва да има силен глас в Европа, страната ни трябва да запази стратегическото си партньорство със САЩ, както и евроатлантическата си насоченост. Няма по-голям приоритет от това политиката да покаже нов стил. Ще следим дали приоритетите на властта са част от дневния ред на хората. Заличаването на неравенствата стои на преден план, трябва да спрем обезлюдяването и демографската катастрофа”, отбеляза Летифов.

Атидже Алиева - Вели предупреди за необосновано повишение на цените и призова за мерки, припомняйки, че таван на надценките е бил предложен от ДПС.

„Ще продължим да предлагаме мерки за овладяване на цените на храните, но те зависят и от веригата на доставки и за трайно решение е необходимо засилване на позицията на земеделците и държавна политика за напояването. А също и повече българско производство. Компенсациите за домакинствата и бизнеса също са много важни, очакваме бърза намеса на държавата в помощ на най-засегнатите сектори - транспорт, енергетика и земеделие”, каза депутатът.

Народният представител Иво Цанев от своя страна подчерта, че вотът е послание към бъдещето.

„Без повишение на стандарта на живот и на БВП, не можем да си позволим социалните политики. Предстои да работим с всички, надяваме се чрез дългосрочни стратегии да положим основата за стратегически преглед на индустрията”, смята той.

Депутатът Джем Яменов увери, че ще стои зад всичко, което дава по-добър път на младите, за да останат в родината си.

На изборите на 19 април ДПС остана на трето място със 7,1 % от обществената подкрепа. Формацията има 21 депутата, което е по-малко от ПП-ДБ, която спечели 37 места, но след разделянето си остана след ДПС. 

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

Първи при държавния глава на консултации във вторник дойдоха от "Прогресивна България". По-късно Йотова се срещна и с представители на ГЕРБ-СДС. Предстои по-късно президентът да проведе разговори и с останалите три парламентарни групи в 52-рото Народно събрание – „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Според Конституцията

президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател. Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва на 30 април. За председател на парламента беше избрана Михаела Доцова от "Прогресивна България". Конституирани бяха шест парламентарни групи. "Продължаваме промяната" и "Демократична България", които се явиха на изборите в коалиция, регистрираха две отделни парламентарни групи.

Илияна Йотова Парламентарни консултации 52-ро Народно събрание Съставяне на правителство Конституция Проучвателен мандат ДПС ГЕРБ-СДС Парламентарни групи Министър-председател
